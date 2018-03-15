Hükümeti kurduk, çok mutluyum

ZDF ve ARD televizyon kanallarına konuşan Merkel, “Aylar sonra hiç kolay olmayan yeni hükümeti kurduğumuz için çok mutluyum. Rahatladım. 4’üncü kez başbakan seçilmem benim için çok ayrı bir duygu. Gösterilen güvenden memnunum” dedi.

Merkel, “Gelecek seçimlerde aşırı sağcı AfD’yi meclis dışı bırakmayı hedefliyor musunuz?” sorusuna, “Bizim hedefimiz tepki olarak bu partiyi seçen insanların sorunlarını çözmek. Onları (AfD) zayıflatarak, mümkünse meclis dışı bırakmak. Ama her şeyden önce insanların sorunlarını çözmeliyiz” yanıtını verdi.

‘ABD ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİL’

Başbakan Merkel hükümetin izleyeceği dış politika konusunda da ipuçları verdi. ABD’nin eskisi kadar güçlü olmadığını, bunun yerine Çin’in dünya politikasında giderek önemli yer kazandığını belirten Merkel, “Şimdi Avrupa birlikte hareket etmek zorunda. Türkiye ile ilişkiler, göçün sebepleriyle mücadele, bizim kendi ekonomik büyümemiz ve rekabet gücümüz. Bu sorunları çözmek için Avrupa mümkün olduğunca ortak hareket etmek, Almanya ise kendi ev ödevlerini çözmek zorunda. Euro’yu kriz ortamından çıkarmalıyız. Bankalar birliğini tamamlamalıyız. Ama yükümlülükle sorumluluğu karıştırılmasını, borçların ortaklaştırılmasını istemiyoruz” dedi.

Merkel Almanya’da dizel yakıtlı araçların trafiğe çıkma yasağını önlemek için çalışacaklarını ve otomotiv sanayiine sorumluluk yükleyeceklerini söyledi.