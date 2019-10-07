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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
07.10.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Hükümet iklim paketini yumuşattı

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Hükümet iklim paketini yumuşattı

Başbakan Merkel hükümeti iki hafta önce iklim paketini açıklamıştı, ancak iklim paketi daha bakanlar kuruluna gelmeden yumuşatıldı.

BAŞBAKAN Angela Merkel iki hafta önce iklim kabinesi ve hükümet ortaklarıyla birlikte Almanya’nın iklimi korumak için alacağı tedbirleri içeren iklim paketini açıkladı. Almanya’nın Paris sözleşmesindeki taahhütlerini yerine getirmeyi hedef alan iklim paketi akaryakıtta CO2 ücretlendirmesini, uçakla seyahat yerine tren yolculuğunu teşvik etme gibi bir dizi tedbirler öngörüyordu. Ancak Spiegel Online’ın haberine göre iklim paketi daha çarşamba günü Bakanlar Kurulu’na gelmeden yumuşatıldı. Yeni taslakta 2040 yılına kadar öngörülen CO2 tasarrufları ulusal hedef olarak nitelenmiyor.

İKLİM KONSEYİ RAPOR TUTMAYACAK
Ayrıca yeni taslakta Almanya’nın Paris sözleşmesinde belirlenen 2050 yılına kadar karbondioksit salınım oranını düşürme hedefi, bu hedef ‘takip edilecek’ diye yumuşatıldı. Almanya’da alınan tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu inceleyecek olan kontrol mekanizmaları da zayıflatıldı. Uzmanlardan oluşacak İklim Konseyi ilk taslakta öngörüldüğü gibi her yıl rapor hazırlamayacak.

HÜKÜMETİN İFLASI
Taslağı hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik partilerinin değiştirdiği ileri sürüldü. Kamuoyunda yetersiz bulunan ve eleştirilere hedef olan iklim paketinin yumuşatıldığı haberi yoğun tepki yarattı. Yeşiller, olayı hükümetin iflas açıklaması olarak niteledi.

 

 

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