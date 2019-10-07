Hükümet iklim paketini yumuşattı
Başbakan Merkel hükümeti iki hafta önce iklim paketini açıklamıştı, ancak iklim paketi daha bakanlar kuruluna gelmeden yumuşatıldı.
BAŞBAKAN Angela Merkel iki hafta önce iklim kabinesi ve hükümet ortaklarıyla birlikte Almanya’nın iklimi korumak için alacağı tedbirleri içeren iklim paketini açıkladı. Almanya’nın Paris sözleşmesindeki taahhütlerini yerine getirmeyi hedef alan iklim paketi akaryakıtta CO2 ücretlendirmesini, uçakla seyahat yerine tren yolculuğunu teşvik etme gibi bir dizi tedbirler öngörüyordu. Ancak Spiegel Online’ın haberine göre iklim paketi daha çarşamba günü Bakanlar Kurulu’na gelmeden yumuşatıldı. Yeni taslakta 2040 yılına kadar öngörülen CO2 tasarrufları ulusal hedef olarak nitelenmiyor.
İKLİM KONSEYİ RAPOR TUTMAYACAK
Ayrıca yeni taslakta Almanya’nın Paris sözleşmesinde belirlenen 2050 yılına kadar karbondioksit salınım oranını düşürme hedefi, bu hedef ‘takip edilecek’ diye yumuşatıldı. Almanya’da alınan tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu inceleyecek olan kontrol mekanizmaları da zayıflatıldı. Uzmanlardan oluşacak İklim Konseyi ilk taslakta öngörüldüğü gibi her yıl rapor hazırlamayacak.
HÜKÜMETİN İFLASI
Taslağı hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik partilerinin değiştirdiği ileri sürüldü. Kamuoyunda yetersiz bulunan ve eleştirilere hedef olan iklim paketinin yumuşatıldığı haberi yoğun tepki yarattı. Yeşiller, olayı hükümetin iflas açıklaması olarak niteledi.
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