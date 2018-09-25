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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
25.09.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Hoşuna gitmeyen gazetelere yaptırıma mı hazırlanıyor

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Hoşuna gitmeyen gazetelere yaptırıma mı hazırlanıyor

Avusturya İçişleri Bakanlığı’nın, bakanlık ve polis hakkında taraflı haber yaptıkları gerekçesiyle ülkenin önde gelen bazı medya kuruluşlarına bilgi paylaşımını en düşük seviyeye çekmeye yönelik hazırlık başlattığı iddia edildi.

Der Standard gazetesinde yer alan haberde, İçişleri Bakanlığı’nın Basın Ofisi tarafından hazırlanan ve emniyet müdürlüklerine gönderilen dört sayfalık metne yer verildi. Metinde bakanlığın, bazı medya kuruluşlarına yönelik yaklaşımını değiştireceği ve suçlulara yönelik bilgilendirmede etnik köken gibi özel bilgileri teşhir edeceği ifade edildi. Metinde, “Üzülerek belirtmek isteriz ki Der Standard, Falter ve son olarak Kurier gazetelerinin İçişleri Bakanlığı ve polis hakkında taraflı ve olumsuz haber yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

Adı geçen medya kuruluşlarının bakanlık ve polise yönelik somut kanıt olmaksızın, olumsuz haber yaptığı, bu basın yayın organlarının haberlerine ilişkin değişiklik yapmamaları durumunda ‘bilgi paylaşımının yasal olan en düşük seviyeye çekileceği’ kaydedildi.

ÖZEL BİLGİLERİ DE PAYLAŞACAK
Gazetenin haberinde ayrıca, bakanlığın suçluların etnik kökenleri ve mülteci ya da göçmen olup olmadıklarına ilişkin özel bilgilerini de teşhir edeceği belirtildi, yasaların özel yaşamı koruma kapsamında kişilerin izni olmadan bu tür bilgilerin paylaşımına müsaade etmediği hatırlatıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Aşırı sağcı parti FPÖ’lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’e tepki gösteren çok sayıda gazeteci, ‘FPÖ’nün eleştirel haber yapan gazetecileri düşman olarak gördüğü’, metinde yer alan ifadelerin haber alma özgürlüğüne yapılmış bir ‘saldırı’ olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanlığı, basında yer alan haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kurum içi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bir metnin basına yansıdığı, metinde birçok güncel konunun ele alındığı, yapılan değerlendirmelerin herhangi bir bağlayıcılığının olmadığı ifade edildi.
Kimi gazetelerin mesnetsiz haberler yaptığı savunulan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın eleştirel gazeteciliğe karşı olmadığı belirtildi.

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