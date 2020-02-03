‘Hoş Geldin Boyacı’ Almanya turnesinde

ERDAL Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner’in birlikte sahneye taşıdığı oyunu yaklaşık 600 kişi izledi. Oyun, varlıklı bir kadın olan Marcia’nın (Berna Laçin) seyahatte olan eşinin odasını boyatma telaşıyla başlıyor. Yıllardır oyuncu olma arzusuyla yaşayan Walter (Erdal Özyağcılar), boya yapmak için geldiği evde Marcia’nın büyük bir sırrını öğreniyor. Davetsiz misafir olarak Marcia’nın evine giren Jane (Gözde Çetiner), Marcia ile kocasının birlikte yasak aşk yaşadığını ve Marcia’yı tehdit etmesiyle devam ediyor. Oyun, 22 Mart’ta Berlin’de, 4 Nisan’da Frankfurt’ta, 5 Nisan’da Manheim’da oynadıktan sonra eylül ayından itibaren Münih, Düseldorf, Köln, Stütgart ve Avusturya’da sahnelenecek.





‘OLUMLU TEPKİLER ALDIK’

Organizatör Engin Seçgin, “Erdal Özyağcılar, Berna Laçin gibi Türk tiyatrosuna büyük emek vermiş, gönüllerde taht kurmuş usta sanatçılarla Avrupa’daki tiyatro izleyicilerini buluşturmak istedik. Bizim misyonumuz, halka tiyatroyu taşımak” dedi.

Oyunun Hannover’de sahnelenmesinde katkısı olan Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyhan Öztürk ise şunları söyledi: “Usta oyuncular ve kaliteli oyunlar olunca burada da salonlar kısa sürede doluyor. Tüm biletleri kısa sürede bitirdik. Oyunun hemen sonrasında izleyicilerden de çok olumlu tepkiler aldık. Benzer nitelikte oyunlar getirilmesinde yardımcı olmamız istendi.”