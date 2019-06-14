Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın

GÖRLİTZ Almanya’nın gotik, rönesans ve barok mimarisinin en güzel eserlerinin bulunduğu kent. 4 bin tarihi mimari eseriyle Almanya’nın en büyük anıt mimari kenti. Görlitz önemli tarihi olaylara sahne olmuş bir kent. Zenginliğini Rusya-İspanya arasında ticaretin İpek Yolu olarak bilinen Via Regia (Kral Yolu) üzerinde kurulu olmasına borçlu. O zamanlar önemli bir dokuma merkezi aynı zamanda.

Görlitz, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın hava bombardımanlarına uğramamış nadir kentlerinden. Neisse Nehri kıyısında kurulu olan kent, nehrin İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya Polonya arasında sınır kabul edilmesi sonucu, ikiye bölünmüş.

ALMANLAR ŞİKAYETÇİ

Nehrin Doğu kısmındaki bölümü Polonya’ya verilmiş. Doğu kıyısında oturan Almanlar Batı’ya sürülmüş. Polonyalılar kentin bu bölümüne Lehçe Zgorzelec adını vermişler.

Kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprü sınır. Polonya’nın Avrupa Birliği’ne girmesiyle şimdi sınır kontrolleri yok. Köprünün bir tarafı Almanya, diğer tarafı Polonya. İki taraftan da insanlar elini kolunu sallaya sallaya, bir taraftan diğer tarafa geçiyor. Almanlar ucuz olduğu için karşı tarafta alışveriş yapıyor. Polonyalılar ise çalışmak için Batı tarafına geçiyor. Kent yeniden canlanmış durumda. Ama bu canlılığın dezavantajları da var. Nehrin Batı yakası Görlitz’de hırsızlıklar artmış. Almanlar Polonyalılardan şikayetçi.

SEÇİM YARIŞI

Buraya kadar her şey normal. Pazar günü 56 bin nüfuslu Görlitz’de büyükşehir belediye başkanlığı ikinci tur seçimleri var. İkinci tura kalan iki adaydan biri aşırı sağ AfD’nin adayı Sebastian Wippel. Diğeri CDU adayı Octavian Ursu. İlk turda AfD adayı Wippel yüzde 36, CDU adayı Ursu ise yüzde 30 oy aldı.

Wippel seçimi kazanırsa, AfD ilk kez Almanya’da bir büyükşehir belediye başkanı çıkarmış olacak. O nedenle Görlitz kıyasıya bir seçim yarışına sahne oluyor. AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen ile Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Görlitz’e çıkarma yaptı. CDU ise onlara karşı parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer’i meydana sürdü.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA KAMPANYADA

Aralarında Oscar ödüllü Stephen Daldry, Brigitte Broch, Daniel Brühl ve Burghard Klaussner’in de bulunduğu Hollywood’un önde gelen ünlü isimleri, bir mektup kaleme alarak, Görlitzlilere “Oyunuzu bilgece kullanın” çağrısı yaptı. Birinci turda yüzde 28 oy alan Yeşiller adayı da, dünyaya açık bir Görlitz için oy kullanın çağrısında bulundu.

KAFA KAFAYA

Anketler kafa kafaya bir yarış gösteriyor. AfD adayı Sebastian Wippel eski bir polis ve aynı zamanda Saksonya Eyalet Meclisi milletvekili. 36 yaşında ve üç çocuk babası.

CDU adayı 51 yaşındaki Octavian Ursu ise Romanya kökenli. Bükreş doğumlu. 1989’da Çavuşesku’ya karşı öğrenci gösterilerine katılan Ursu, 1990’da Görlitz tiyatrosunda trompet solosu olarak işe başlayıp buraya yerleşmiş. İki çocuk babası. “Görlitz’e hizmet için burdayım” diye kampanya yürütüyor.

Görlitz’in pazar günü vereceği karar aynı zamanda 1 Eylül’de yapılacak, kentin bağlı olduğu Saksonya Eyalet Meclisi seçimleri için de nabız tutacak. Görlitzliler bilgece bir seçim yapacaklar mı hep beraber göreceğiz?