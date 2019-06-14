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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: CC BY-SA 3.0
14.06.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın

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Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın

Almanya’nın en çok tarihi mimari esere sahip kenti Görlitz, Doğu’nun incisi olarak tanınıyor. Sinematografik mekanlarıyla Hollywood dahil şimdiye kadar 100 sinema filmine ev sahipliği yapan, Hollywood’a atfen Görliwood olarak da anılan Görlitz, pazar günü kıyasıya bir seçim yarışına sahne oluyor. İlk turda AfD adayının önde olduğu seçim için mektup kaleme alan, Oscar ödüllü Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu isimler, Görlitzlilere “Oyunuzu bilgece kullanın” çağrıları yapıyor.

GÖRLİTZ Almanya’nın gotik, rönesans ve barok mimarisinin en güzel eserlerinin bulunduğu kent. 4 bin tarihi mimari eseriyle Almanya’nın en büyük anıt mimari kenti. Görlitz önemli tarihi olaylara sahne olmuş bir kent. Zenginliğini Rusya-İspanya arasında ticaretin İpek Yolu olarak bilinen Via Regia (Kral Yolu) üzerinde kurulu olmasına borçlu. O zamanlar önemli bir dokuma merkezi aynı zamanda.
Görlitz, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın hava bombardımanlarına uğramamış nadir kentlerinden. Neisse Nehri kıyısında kurulu olan kent, nehrin İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya Polonya arasında sınır kabul edilmesi sonucu, ikiye bölünmüş.

Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın

ALMANLAR ŞİKAYETÇİ
Nehrin Doğu kısmındaki bölümü Polonya’ya verilmiş. Doğu kıyısında oturan Almanlar Batı’ya sürülmüş. Polonyalılar kentin bu bölümüne Lehçe Zgorzelec adını vermişler.
Kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprü sınır. Polonya’nın Avrupa Birliği’ne girmesiyle şimdi sınır kontrolleri yok. Köprünün bir tarafı Almanya, diğer tarafı Polonya. İki taraftan da insanlar elini kolunu sallaya sallaya, bir taraftan diğer tarafa geçiyor. Almanlar ucuz olduğu için karşı tarafta alışveriş yapıyor. Polonyalılar ise çalışmak için Batı tarafına geçiyor. Kent yeniden canlanmış durumda. Ama bu canlılığın dezavantajları da var. Nehrin Batı yakası Görlitz’de hırsızlıklar artmış. Almanlar Polonyalılardan şikayetçi.

Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın

SEÇİM YARIŞI
Buraya kadar her şey normal. Pazar günü 56 bin nüfuslu Görlitz’de büyükşehir belediye başkanlığı ikinci tur seçimleri var. İkinci tura kalan iki adaydan biri aşırı sağ AfD’nin adayı Sebastian Wippel. Diğeri CDU adayı Octavian Ursu. İlk turda AfD adayı Wippel yüzde 36, CDU adayı Ursu ise yüzde 30 oy aldı.
Wippel seçimi kazanırsa, AfD ilk kez Almanya’da bir büyükşehir belediye başkanı çıkarmış olacak. O nedenle Görlitz kıyasıya bir seçim yarışına sahne oluyor. AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen ile Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, Görlitz’e çıkarma yaptı. CDU ise onlara karşı parti lideri Annegret Kramp Karrenbauer’i meydana sürdü.

Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA KAMPANYADA
Aralarında Oscar ödüllü Stephen Daldry, Brigitte Broch, Daniel Brühl ve Burghard Klaussner’in de bulunduğu Hollywood’un önde gelen ünlü isimleri, bir mektup kaleme alarak, Görlitzlilere “Oyunuzu bilgece kullanın” çağrısı yaptı. Birinci turda yüzde 28 oy alan Yeşiller adayı da, dünyaya açık bir Görlitz için oy kullanın çağrısında bulundu.

Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın

KAFA KAFAYA
Anketler kafa kafaya bir yarış gösteriyor. AfD adayı Sebastian Wippel eski bir polis ve aynı zamanda Saksonya Eyalet Meclisi milletvekili. 36 yaşında ve üç çocuk babası.
CDU adayı 51 yaşındaki Octavian Ursu ise Romanya kökenli. Bükreş doğumlu. 1989’da Çavuşesku’ya karşı öğrenci gösterilerine katılan Ursu, 1990’da Görlitz tiyatrosunda trompet solosu olarak işe başlayıp buraya yerleşmiş. İki çocuk babası. “Görlitz’e hizmet için burdayım” diye kampanya yürütüyor.
Görlitz’in pazar günü vereceği karar aynı zamanda 1 Eylül’de yapılacak, kentin bağlı olduğu Saksonya Eyalet Meclisi seçimleri için de nabız tutacak. Görlitzliler bilgece bir seçim yapacaklar mı hep beraber göreceğiz?

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