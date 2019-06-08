Hollywood Türk'ü, Berlin'i güldürdü
Almanya'da Türklere ve İslam'a yönelik ön yargıları esprili bir dille anlatan 'Hollywoodtürke - Hollywood Türk'ü' adlı komedi filminin galası Berlin'de yapıldı.Filmde Almanya'da sinema yıldızı olmak isteyen ancak hep terörist ya da uyuşturucu satıcısı rolleri verilen Alper'in, aşık olduğu Alman kıza kendisini İtalyan Alberto olarak tanıtması sonrasında yaşananlar anlatılıyor.
ALMANYA genelindeki sinemalarda 13 Haziran'dan itibaren gösterime girecek 'Hollywoodtürke - Hollywood Türk'ü' adlı komedi filminin galası başkent Berlin'de yapıldı. Murat Ünal'ın yazıp yönettiği film, Almanya'da Türklere ve İslam'a yönelik ön yargıları esprili bir dille ele alıyor.
Galaya, oyuncular Murat Ünal, Jennifer Bischof, Olivia Marei ve Barış Şimşek katıldı. Mehmet Bozdoğan'ın da konuk oyuncu olarak rol aldığı filmin galası sonrası seyircilere teşekkür eden Ünal, filmin tamamen bu işe gönül vermiş ekibin özverisiyle çekildiğini belirtti.
ÇOK MUTLUYUM
Başrol oyunculardan Jennifer Bischof "Film teklifi geldiğinde senaryoyu okurken bile oldukça keyif aldım. Çok eğlenceli ve keyifli bir film oldu. Bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
Filmin konusu kısaca şöyle: babasıyla birlikte yaşayan Alper, ünlü bir sinema oyuncusu olmak istemektedir. Ancak katıldığı sinema filmi denemelerinde hep terörist veya uyuşturucu satıcısı rolleri verilmektedir. Tesadüfen tanıştığı ve aşık olduğu Alman kızın da Türklere yönelik ön yargısı olduğunu öğrenen Alper, kendisini Alberto isimli bir İtalyan olarak tanıtır. Hem aşık olduğu kızın gönlünü kazanmak hem de Alman sinemasında başrol almayı hedefleyen Alper'in planları ise istediği gibi gitmez.
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