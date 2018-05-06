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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Cavit AKGÜN/DHA
06.05.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Hollyoaks’ın ‘Leah Barnes’i Ela, İngiltere’nin ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

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Hollyoaks’ın ‘Leah Barnes’i Ela, İngiltere’nin ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

İngiltere’de yaşayan taksici Mehmet Vural Demircan’ın 12 yaşındaki kızı Ela May Melek Demircan, ‘Channel 4’ televizyonunda 5 yıldır yayınlanan ve İngiltere’nin en çok izlenen dizisi olan ’Hollyoaks’ta canlandırdığı ’Leah Barnes’ karakteriyle, ’En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi.

ÇOCUK modelliği yapan Ela May Melek Demircan, 2013 yılında bir ajans aracılığıyla ’Leah Barnes’ dizisi için düzenlenen seçmelere katıldı. 60 adayın yarıştığı seçmelerde Ela, yaptığı rol, ses tonu ve hareketleriyle jüride olumlu iz bırakarak, kadroya dahil edildi. 5 yıldır süren dizide ’Leah Barnes’ karakterini canlandıran Ela, İngiltere’de 2 Haziran’da 20’ncisi düzenlenecek ’En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi. Ela, İngiltere’de taksicilik yapan baba Mehmet Vural Demircan ile ev kadını Laura Demircan’ın iki kızından biri ve ailenin gurur kaynağı.

Hollyoaks’ın ‘Leah Barnes’i Ela, İngiltere’nin ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

ELA DİZİDE BÜYÜDÜ
Baba Demircan, Ela’nın önünde parlak bir gelecek bulunduğunu belirterek, “Kızım, dizinin temel taşlarından. Yönetmen ve senaristler Ela’nın dizide uzun süre kalacağını ve dizide büyüyeceğini söylemişlerdi. Gerçekten de öyle oldu” dedi.

KAYDEDİP TÜRKİYE’YE YOLLUYORUZ
Kızının zeki, güler yüzlü ve kendine has tavırları ile bir yetişkin gibi sohbet edebildiğini ifade eden Demircan, şunları söyledi: “Eşim, ilk çocuk modelliği işini söylediğinde biraz garip karşıladım, ama kızımın fotoğraf çektirmeye sempatisi vardı. Ayrıca akıllı, sempatik ve cana yakındır. Eşim, benim yanıtımı beklemeden kayıt yaptırmıştı. İyi ki de beni beklememiş. Çocuğumuzun hayatı değişti. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Oynadığı bölümleri kaydedip Türkiye’deki yakınlarımıza gönderiyoruz.”

Hollyoaks’ın ‘Leah Barnes’i Ela, İngiltere’nin ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

İNSANLAR OY VERİRSE MUTLU OLURUZ
Anne Laura Demircan ise, “Hepimiz Ela ile gurur duyuyoruz, gerçekten çok çalışıyor, eğer insanlar onun için oy verirlerse mutlu oluruz. Kızım oyun oynamadığı zaman kitap okumayı seviyor. Medya avukatı olmak istiyor” dedi.
Ela, İngiltere’de yaşayan ünlü Türk modacı Zeynep Kartal’ın tasarladığı elbise ile kırmızı halıda boy gösterecek.

Hollyoaks’ın ‘Leah Barnes’i Ela, İngiltere’nin ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

İNGİLTERE’NİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ
İngiltere’nin en çok izlenen gençlik dramasında, bir grup arkadaşın okuldan iş dünyasına uzanan yolculuklarında entrika, dram ve aşkla dolu hayatları işleniyor. Hollyoaks adındaki hayali bir banliyö kasabasında geçen dizi, burada yaşayan gençlerin hayatını anlatıyor.

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