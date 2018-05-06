Hollyoaks’ın ‘Leah Barnes’i Ela, İngiltere’nin ‘En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

ÇOCUK modelliği yapan Ela May Melek Demircan, 2013 yılında bir ajans aracılığıyla ’Leah Barnes’ dizisi için düzenlenen seçmelere katıldı. 60 adayın yarıştığı seçmelerde Ela, yaptığı rol, ses tonu ve hareketleriyle jüride olumlu iz bırakarak, kadroya dahil edildi. 5 yıldır süren dizide ’Leah Barnes’ karakterini canlandıran Ela, İngiltere’de 2 Haziran’da 20’ncisi düzenlenecek ’En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi. Ela, İngiltere’de taksicilik yapan baba Mehmet Vural Demircan ile ev kadını Laura Demircan’ın iki kızından biri ve ailenin gurur kaynağı.

ELA DİZİDE BÜYÜDÜ

Baba Demircan, Ela’nın önünde parlak bir gelecek bulunduğunu belirterek, “Kızım, dizinin temel taşlarından. Yönetmen ve senaristler Ela’nın dizide uzun süre kalacağını ve dizide büyüyeceğini söylemişlerdi. Gerçekten de öyle oldu” dedi.

KAYDEDİP TÜRKİYE’YE YOLLUYORUZ

Kızının zeki, güler yüzlü ve kendine has tavırları ile bir yetişkin gibi sohbet edebildiğini ifade eden Demircan, şunları söyledi: “Eşim, ilk çocuk modelliği işini söylediğinde biraz garip karşıladım, ama kızımın fotoğraf çektirmeye sempatisi vardı. Ayrıca akıllı, sempatik ve cana yakındır. Eşim, benim yanıtımı beklemeden kayıt yaptırmıştı. İyi ki de beni beklememiş. Çocuğumuzun hayatı değişti. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Oynadığı bölümleri kaydedip Türkiye’deki yakınlarımıza gönderiyoruz.”

İNSANLAR OY VERİRSE MUTLU OLURUZ

Anne Laura Demircan ise, “Hepimiz Ela ile gurur duyuyoruz, gerçekten çok çalışıyor, eğer insanlar onun için oy verirlerse mutlu oluruz. Kızım oyun oynamadığı zaman kitap okumayı seviyor. Medya avukatı olmak istiyor” dedi.

Ela, İngiltere’de yaşayan ünlü Türk modacı Zeynep Kartal’ın tasarladığı elbise ile kırmızı halıda boy gösterecek.

İNGİLTERE’NİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

İngiltere’nin en çok izlenen gençlik dramasında, bir grup arkadaşın okuldan iş dünyasına uzanan yolculuklarında entrika, dram ve aşkla dolu hayatları işleniyor. Hollyoaks adındaki hayali bir banliyö kasabasında geçen dizi, burada yaşayan gençlerin hayatını anlatıyor.