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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Hollanda’ya gitmek için bilet almıştı, intihar etti

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Hollanda’ya gitmek için bilet almıştı, intihar etti

Antalya’da yaşayan Emin G. (36), oturduğu apartmanın asansöründe tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

OLAY, saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. Ağabeyi ile kalan Emin G., henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu 4 katlı apartmanın 3’üncü katında, asansörde tabancayla başına tek el ateş etti. Emin G.’nin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemelerin ardından Emin G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Emin G.’nin Hollanda’da yaşayan ailesinin yanına gitmek için uçak bileti aldığı kaydedildi.

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