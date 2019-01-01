Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Schiphol Havalimanı’nda terör alarmı verildi.
Yeni yıla girmeye saatler kala Schiphol Havalimanı’nda bir kişinin “Üzerimde bomba var” diye bağırması paniğe yol açtı.
Havalimanı Arbedeyle birlikte havalimanının 3 numaralı gidiş salonu kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Havalimanında yapılan aramaların ardından havalimanının işleyişi normale döndü. Paniğin ardından polis ekipleri havalimanında güvenlik önlemlerini artırdı.
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