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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
21.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Hollandalı’nın umudu ve gururu Türk öğretmen

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Hollandalı’nın umudu ve gururu Türk öğretmen

Hollanda’nın Bergen Op Zoom kentinde bir ortaokulda görev yapan 38 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Volkan Tasdan, Hollandalı öğrencilere sınavlarını geçebilmeleri için ders veriyor, hem de bir kuruş bile almadan. Bergen Op Zoom Belediye Başkanı Frank Petter ise Volkan öğretmenle ilgili olarak, “Tasdan örnek alınması gerek bir öğretmen. Kentimizde ve okulumuzda böyle bir öğretmenin olması gurur verici. Okuldan sonra öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için ne kadar çalıştığını görüyoruz” diyor.

ÖĞRENCİLERİNE verdiği destekten dolayı takdir edilen Tasdan, ‘örnek bir Türk, örnek bir öğretmen’ olarak anılmaktan memnun olduğunu söyledi. Tasdan, “Öğrenci olarak ders verdiğim ve 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Bergen Op Zoom kentindeki okulda 19 senedir ders vermenin mutluluğu içindeyim” dedi. Hollanda’nın yarısı şu anda Mayıs tatilindeyken Volkan öğretmen sosyal bilimler öğrencilerine her gün saat 18.00-24.00 saatleri arasında ekstra ders veriyor, onları finallare hazırlıyor, üstelik de bir kuruş para almadan, gönüllü olarak.

KISA SÜREDE ÜLKEDE YAYILDI
Volkan Tasdan, “Bundan birkaç yıl önce Hollandalı bir öğrencim yanıma geldi ve artık okumak istemediğini söyledi. Sebebini sorduğumda stres yüzünden derslerden zevk almadığını belirtti. Ben de eğitimin önemine dikkat çektim. Öğrenciler nasıl başarılı olabilir diye düşündüm. WhatsApp, Facebook, Youtube ve sanal alemde ne varsa onları kullanarak öğrencilerin sorularını cevaplamaya başladım. Kısa sürede ülke genelinde sorular sorulmaya başladı. Hiç tanımadığım öğrencilere yardımcı olmak beni çok mutlu etti” diye konuştu.

AMACIM İHTİYAÇ DUYDUKLARI GÜCÜ VERMEK
Volkan öğretmen, “Bundan 20 yıl önce öğrencilerin öğretmenlere karşı saygı ve sevgisi vardı. Ama bugün bu durum değişti. Peki biz öğretmenler neden değişmeyelim! Öğretmen olarak ilham verin, motive edin, tutkuyu paylaşın. Herkesin yeterli kapasiteye sahip olduğuna, ancak onları nasıl harekete geçireceklerini bilmediklerine ikna oldum. Benim asıl amacım, herkese ihtiyaç duydukları gücü vermek. Tüm öğrenciler için video dersleri vererek, sosyal sorunları en uygun şekilde ifade ederek, tutku ve sevginin önemi hakkında konuşarak ana hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Öğrencilerin başarılı olması beni çok mutlu ediyor” değerlendirmesini yaptı.

'YILIN EN İYİ ÖĞRETMENİ' SEÇİLDİ
Bergen Op Zoom’deki ortaokulda okuyan Volkan öğretmen, daha sonra bu okulda öğretmen oldu. Tasdan, “19 yaşında öğretmen oldum ve 19 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. 2012’de Yılın En İyi Öğretmeni seçildim. Bir zamanlar ders gördüğüm öğretmenlerle aynı okulda ders vermenin mutluluğu içindeyim” dedi. Bergen Op Zoom Belediye Başkanı Frank Petter ise Volkan öğretmenle ilgili, “Tasdan örnek alınması gerek bir öğretmen. Kentimizde ve okulumuzda böyle bir öğretmenin olması gurur verici. Okuldan sonra öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için ne kadar çalıştığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.

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