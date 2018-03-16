Hollandalılar: İğrenç kampanya yasaklansın

Önümüzdeki hafta içi yapılacak yerel seçimlere hazırlanan Hollanda’da ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) hazırladığı İslamofobik seçim kampanyasına ait film Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO’da yayınlandı. “İslam ölümcüldür” ifadelerinin yer aldığı reklam filmine, Hollandalılar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve yasaklanmasını istedi.

‘GERÇEKTEN İĞRENÇ’

Reklam filminin iğrenç olduğunu belirten Alie de Vries, “Siyasi partiler için ayrılan zaman dilimi her zaman ürkütücü oluyor ama Özgürlük Partisi’nin bu sefer yaptığı gerçekten iğrenç. Büyük kırmızı harflerle İslam eşittir yazısının ardına bir sürü kötü terimler. Sonunda da kanın aktığı ‘ölümcül’ terimi” sözlerini paylaştı.

‘HİTLER’İN YAKLAŞIMINA BENZİYOR’

Erik adlı kullanıcı da, “’İslam ölümcül’ demekle Müslümanların katil olduğuna vurgu yapmak istiyor. Fakat bu kanunen yasak olduğu için söyleyemez. Bunun için sadece dinden bahsediyor. Hitler’in 30’lu yıllarda Yahudilere karşı yaklaşımına ne kadar da benziyor” paylaşımında bulundu.

‘ATEŞİMİ YÜKSELTTİ’

Chantal Suissa-Runne de, “Zaten hastayım ama PVV’nin reklam filminden ateşim bir derece daha yükseldi. İslam eşittir kölelik, ölümcül, vs. Bir Yahudi olarak bunu tolere etmiyorum. Çoğu Yahudiler popülist partiler tarafından Müslümanlara vurmak için değnek olarak kullanılmaktan bıktı” yazısını paylaştı.

NPO’ya tepkisini gösteren Joost Baars da, “PVV bu filmle daha da ileri gitse de benim demek istediğim PVV’nin ne yaptığı değil. Ben daha çok kamu yayın kuruluşunun yaptığına şok oldum.” mesajını paylaştı.