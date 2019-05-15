Hollandalı yamaç paraşütçüsü yaralandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan Hollandalı pilot kalkış sırasında 20 metre yuvarlanarak düşerek yaralandı.
AİLESİYLE ilçeye tatile giden Hollandalı Eisse Veldthuis (60) yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın bin 900 metredeki pistine çıktı. Veldthuis, hazırlıklarının ardından kalkışı sırasında düşerek, yaklaşık 20 metre yuvarlandı. Veldthuis’un düştüğünü gören pilotların yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma, 112 Acil Servis ve AKUT ekipleri sevk edildi.
SOL AYAĞI KIRIK
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Veldthuis, sedyeye alınarak yolda bekleyen ambulansa taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Veldthuis’un sol ayağında kırık olduğu belirtildi.
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