Hollandalı Türk işadamına 'kent ve yaşam' ödülü
Hollanda'da faaliyet gösteren Edelstal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’na iki ülke arasında önemli bir köprü olması ve her iki ülkede büyük yatırımları sebebiyle 'kent ve yaşam' ödülü verildi.
YENİ Arayışlar Kulübü’nün 14 yıldır verdiği Kent ve yaşam ödülleri töreni İstanbul Ramada Otel’de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’un ilçe belediye başkanları, iş adamları ve kalabalık bir davetli gurubunun katıldığı törende Hollanda'da faaliyet gösteren Edelstal Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’na 'Kent ve Yaşam Ödülü' verildi. Turgut Torunoğulları’nın bu ödüle, Hollanda ve Türkiye arasında önemli bir köprü olması ve her iki ülke arasında büyük yatırımlar gerçekleştirmesi sebebiyle layık görüldüğü belirtildi. Hollanda'da bir işçi ailesi çocuğu olarak bulunan Torunoğulları’nın yabancı bir ülkede başarının nasıl elde edileceğini göstermesinin de ödülü almasında etkili olduğu vurgulandı.
20 BİNE YAKIN TÜRK, 8 MİLYAR EURO CİRO YAPIYOR
Gayrimenkul, turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Turgut Torunoğulları ise ödüle ve organizasyonu gerçekleştiren Celal Toprak ve Mehmet Gözcü’ye teşekkür ettiği konuşmasında "Artık Hollanda'da Türk toplumu sadece işçi olarak değil hayatın her alanında yerini aldı. Bugün 20 bine yakın iş adamı yılda 8 milyar euro ciro yapıyor. Türkiye kökenli öğrencilerin yüzde 40'ı bir üniversite ya da yüksek okul öğrencisi. Siyasetçilerimiz ve kadın girişimcilerimiz her geçen gün artıyor. Artık Türk toplumu, Hollanda'nın ayrılmaz parçası" dedi.
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