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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
12.05.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Hollandalı Türk işadamına 'kent ve yaşam' ödülü

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Hollandalı Türk işadamına 'kent ve yaşam' ödülü

Hollanda'da faaliyet gösteren Edelstal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’na iki ülke arasında önemli bir köprü olması ve her iki ülkede büyük yatırımları sebebiyle 'kent ve yaşam' ödülü verildi.

YENİ Arayışlar Kulübü’nün 14 yıldır verdiği Kent ve yaşam ödülleri töreni  İstanbul Ramada Otel’de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’un ilçe belediye başkanları, iş adamları ve kalabalık bir davetli gurubunun katıldığı törende Hollanda'da faaliyet gösteren Edelstal Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’na 'Kent ve Yaşam Ödülü' verildi. Turgut Torunoğulları’nın bu ödüle, Hollanda ve Türkiye arasında önemli bir köprü olması ve her iki ülke arasında büyük yatırımlar gerçekleştirmesi sebebiyle layık görüldüğü belirtildi. Hollanda'da bir işçi ailesi çocuğu olarak bulunan Torunoğulları’nın yabancı bir ülkede başarının nasıl elde edileceğini göstermesinin de ödülü almasında etkili olduğu vurgulandı.

Hollandalı Türk işadamına kent ve yaşam ödülü

20 BİNE YAKIN TÜRK, 8 MİLYAR EURO CİRO YAPIYOR
Gayrimenkul, turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Turgut Torunoğulları ise ödüle ve organizasyonu gerçekleştiren Celal Toprak ve Mehmet Gözcü’ye teşekkür ettiği konuşmasında "Artık Hollanda'da Türk toplumu sadece işçi olarak değil hayatın her alanında yerini aldı. Bugün 20 bine yakın iş adamı yılda 8 milyar euro ciro yapıyor. Türkiye kökenli öğrencilerin yüzde 40'ı bir üniversite ya da yüksek okul öğrencisi. Siyasetçilerimiz ve kadın girişimcilerimiz her geçen gün artıyor. Artık Türk toplumu, Hollanda'nın ayrılmaz parçası" dedi.

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