Hollandalı rakibini nakavt etti
Milli boksör Serhat Değirmenci, Mersin’de düzenlenen kick boks gecesinde Hollandalı rakibi ile ringe çıktı. Rakibine karşı maç boyunca ezici bir üstünlük sağlayan milli boksör, sakatlanmasına rağmen maçı bırakmayıp Hollandalı rakibi Joeys Simits’i nakavt etti.
MAÇTAN sonra bir açıklama yapan Değirmenci, tüm hazırlığının Antalya’da 2020 yılında düzenlenecek kick boks turnuvası için olduğunu söyledi. Değirmenci, “Hedefime ulaşmak için gece gündüz çalışıyorum. 2020 yılında Antalya’da yapılacak olan turnuvada dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle