Hollandalı kadına tecavüz eden Afgan çobanlar tutuklandı
İstanbul’dan yürüyerek Konya’ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu çobanlar Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26) tutuklandı.
HOLLANDALI Annelot Rosemijn, İran’dan İstanbul’a, oradan da yürüyerek Konya’ya giderken, Bolvadin’de 2 Afgan’ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. 2 şüphelinin elinden kurtulan Rosemijn, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobandan yardım istedi. Çoban durumu Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, Annelot Rosemijn’in ifadesi doğrultusunda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Afgan uyruklu 2 şüpheliyi drone ve arama köpekleri yardımıyla kısa sürede yakaladı.
Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan şüpheliler verdikleri ifadede suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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