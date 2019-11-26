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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yavuz YILMAZ, DHA
26.11.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Altınları unutup Hollanda'ya dönmüştü! Yüzükteki isimden ulaştılar

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Altınları unutup Hollanda'ya dönmüştü! Yüzükteki isimden ulaştılar

Hollanda’da yaşayan gurbetçi Erdal Tekin, ailesiyle birlikte geçen temmuz ayında Türkiye’ye tatile gitti. Dönüş yolunda Bursa’ya uğrayan Tekin ve ailesi, İnegöl ilçesindeki bir otelde 2 gün konakladı. Tekin, otel odasındaki kasaya koyduğu altınları unutarak Hollanda’ya geri döndü.

OTEL görevlileri, yaklaşık 4 ay sonra kasayı kontrol ettiklerinde yaklaşık 30 bin TL değerindeki altınlarla karşılaştı. Altınlar arasındaki yüzüğün içinde yazan ismi konaklama sisteminde tarayan görevliler, altınların Erdal Tekin’e ait olduğunu belirledi. Tekin’in cep telefonuna ulaşamayan otel görevlileri, sosyal medya hesaplarından ulaşarak durumu açıkladı. Hollanda’da bulunan Tekin, altınları yaz tatili için geldiğinde bıraktığını, bir daha aklına gelmediğini söyledi.

Altınları unutup Hollandaya dönmüştü Yüzükteki isimden ulaştılar

Altınlarını almak için İnegöl ilçesindeki otele giden Erdal Tekin, hırsızlıktan tedirgin olduğu için altınları yanında taşıdığını söyledi. Tekin, “Hollanda’dan gelerek altınları teslim aldım. Bu örnek davranışından dolayı otel görevlilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

Altınları unutup Hollandaya dönmüştü Yüzükteki isimden ulaştılar

Altınları unutup Hollandaya dönmüştü Yüzükteki isimden ulaştılar

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