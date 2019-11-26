Altınları unutup Hollanda'ya dönmüştü! Yüzükteki isimden ulaştılar
Hollanda’da yaşayan gurbetçi Erdal Tekin, ailesiyle birlikte geçen temmuz ayında Türkiye’ye tatile gitti. Dönüş yolunda Bursa’ya uğrayan Tekin ve ailesi, İnegöl ilçesindeki bir otelde 2 gün konakladı. Tekin, otel odasındaki kasaya koyduğu altınları unutarak Hollanda’ya geri döndü.
OTEL görevlileri, yaklaşık 4 ay sonra kasayı kontrol ettiklerinde yaklaşık 30 bin TL değerindeki altınlarla karşılaştı. Altınlar arasındaki yüzüğün içinde yazan ismi konaklama sisteminde tarayan görevliler, altınların Erdal Tekin’e ait olduğunu belirledi. Tekin’in cep telefonuna ulaşamayan otel görevlileri, sosyal medya hesaplarından ulaşarak durumu açıkladı. Hollanda’da bulunan Tekin, altınları yaz tatili için geldiğinde bıraktığını, bir daha aklına gelmediğini söyledi.
Altınlarını almak için İnegöl ilçesindeki otele giden Erdal Tekin, hırsızlıktan tedirgin olduğu için altınları yanında taşıdığını söyledi. Tekin, “Hollanda’dan gelerek altınları teslim aldım. Bu örnek davranışından dolayı otel görevlilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.
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