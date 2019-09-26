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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
26.09.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Hollandalı gelin, Nevşehir’de kapılara hayat veriyor

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Hollandalı gelin, Nevşehir’de kapılara hayat veriyor

Eşinden boşandıktan sonra Nevşehir’in Avanos ilçesine yerleşen heykeltıraş Hollandalı gelin Charlotte Van Den Akker (40) 16 yıldır kaldığı butik otelin terasında, bölgedeki otellerde kullanılan eski kapıları aslına uygun tamir ederek hayat veriyor.

HOLLANDA’dan 2001 yılında gelin olarak İstanbul’a giden ve Türk vatandaşı olan Charlotte Van Den Akker, 2 yıl sonra eşinden boşanınca, ülkesine dönmek yerine çok sevdiği Kapadokya’ya yerleşti. Heykeltıraş Akker, sanatını en iyi icra edebileceği yer olarak gördüğü Nevşehir’in Avanos ilçesinde 36 odalı butik otelin teras katındaki odayı kiraladı. Akker, burada hem konakladığı otelin hem de çevredeki butik otellerle diğer tarihi yapıların eski kapılarına yeniden hayat veriyor. Aynı zamanda seramik ve heykeller yapan Akker’in orijinaline uygun tamir ettiği tarihi kapılar, bölgedeki yapıların girişlerini süslüyor.

‘KAPILAR KONUŞSA ÇOK ŞEY ANLATIR’
2003 yılından bu yana Avanos’ta yaşadığını söyeleyen Akker, seramik ve kapı dekorasyonuyla da uğraştığını ifade ederek, “Kaldığım otel çok otantik olduğu için dikkatimi çekmişti. Eski kapıların depoda bekletildiğini görünce, kapıları elden geçirdim ve farklı alanlarda kullandık. Bazılarını da tavana astık. Restore ettiğim kapılara yeniden hayat verdim. Atılmak üzere olan her şeyi geri dönüştürdüm. Kapıların her birinin bir ruhu vardır. Ben de bu ruhu yaptığım çalışmayla tekrar kazandırdım. Maalesef kapılar konuşmuyor; ama konuşsalar emin olun çok şey anlatırlar. Eski kapıları çok seviyorum. Bu kapıları kim yaptı, nasıl yaptı, hepsine önem veriyorum” dedi.

İKİ ÖDÜL KAZANDI
Geçimini seramik, heykel ve kapı restoresi yaparak sağlayan Hollandalı gelin Akker, İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen bir sergide de 2 ödül kazandığını belirtti. Akker, Türkiye’de kadınları konu alan ‘Sonsuz Bir Yoldayız’ başlıklı heykel sergisinin de çok ilgi gördüğünü anlattı.

 

 

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