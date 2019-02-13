Hollandalı gazeteci terör eylemlerini biliyormuş
Türkiye’den geçen ay sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın, terör zanlısı eski erkek arkadaşının eylemlerinden haberdar olduğu belirtildi.
HOLLANDA medyasında çıkan haberlerde, savcılığın terör zanlısının salı günü gerçekleştirilen ilk duruşmada yaptığı açıklamaya göre, Boersma’nın terör zanlısı olan eski erkek arkadaşıyla arasındaki konuşmaların uzun süre Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD) tarafından dinlendiği belirtildi. Savcılığın, söz konusu konuşmalardan Boersma’nın, zanlının Suriye’deki gruplardan birisi olan Nusra Cephesi üyesi olduğundan haberdar olduğu kanısına vardığı ifade edildi. Gazetecinin, Türkiye’de terör zanlısıyla ilişkisi olduğu süreçte zanlıya ait sosyal medya hesabından Nusra Cephesi’nde aktif olduğu döneme ait fotoğraflarını gördüğünü itiraf ettiği bildirildi.
Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da AIVD’nin edindiği bilgilere göre terör zanlısının Nusra Cephesi adına silahlı mücadeleye katıldığı, Suriye’de terör eylemlerine katıldığına dair kanıtlar olduğu ifade edildi. Zanlının 2014’te ülkeye sahte isimle iltica başvurusunda bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin en az üç sahte pasaporta sahip olduğu kaydedildi.
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