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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
24.07.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Hollanda’lı çift hayallerine Türkiye’de kavuştu

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Hollanda’lı çift hayallerine Türkiye’de kavuştu

Hollanda’da yaşayan 39 yaşındaki Cumali ve 35 yaşındaki Emine Karabulut çifti, 12 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen çocuklarının ardından, yeniden bebek sahibi olma hayallerini 11 yıl ertelemek zorunda kaldı. Genetik hastalık nedeniyle tekrar anne-baba olma umudundan vazgeçen çift, 1.5 yıl önce Memorial Tüp Bebek Merkezi’nde Op. Or. Arzu Yurci’nin uyguladığı genetik tanı (PGT) yöntemiyle sağlıklı bir bebek sahibi oldu. Aile, dondurulmuş bir embriyonun transferiyle gerçekleşen gebelikle üçüncü çocuklarını kucağa almak için gün sayıyor.

EMİNE Karabulut, 12 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen Ramazan adlı çocuklarının ardından PGT yöntemiyle sağlıklı bebek dünyaya getireceğini öğrendi. İki yıl önce Hollanda’dan Türkiye’ye giden Cumali-Emine Karabulut çifti, Embriyo transferi öncesi uygulanan genetik tanı (PGT) yöntemiyle sağlıklı embriyo seçiminden sonra ikinci çocuğu Ali Semih’i sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

HOLLANDA’DA 3 BAŞARISIZ TEDAVİ
Hollanda’da 3 kez tüp bebek tedavisi uygulandığının ancak başarı elde eldilemediğini dile getiren baba Karabulut, “Oğlumuzun 1.5 yaşını doldurmasının ardından üçüncü çocuğu düşündük. Kayseri Memorial Tüp Bebek merkezinde önceki tedavimizden kalan dondurulmuş sağlıklı tek embriyomuz vardı. Yapılan transfer sonrasında eşimin gebe olduğunu öğrendik. Doktorumuza, bize bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum” dedi. Anne Emine Karabulut ise, “Yeniden sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek hayalimde bile yoktu. Son 2 yılda yaşadıklarımıza hala inanamıyorum” dedi.

EMBRİYOLARA GENETİK ANALİZ
Dr. Arzu Yurci, “Yumurta ve spermin döllenmesinden sonraki 5 veya 6’ncı günde, blastokist aşamasına ulaşan gebe bırakma potansiyeli yüksek embriyolardan alınan biyopsi materyallerine genetik analizler uygulanmaktadır. Bunun sonucunda sağlıklı embriyoları anneye transfer edip, gebe kalmasını sağlıyoruz. Anormal kromozom yapısına sahip embriyoların gebe bırakma ihtimali daha düşük olup gebelik oluşsa bile düşükle sonuçlanabilir. PGT yöntemi ile bu durumu ortadan kaldırmaktayız. Cumali-Emine Karabulut çifti de engelli olarak dünyaya gelen bebeklerinin ardından yeniden çocuk sahibi olmak istememiş. Genetik analiz sonucunda sağlıklı iki embriyo elde ettik. Sağlıklı ve sorunsuz bir gebeliğin ardından Ali Semih dünyaya geldi. İkinci embriyo ise merkezimizde dondurulup 2 yıl boyunca saklandı. Emine Hanım’a diğer sağlıklı embriyoyu ise yakında transfer ettik. Gebeliği sorunsuz devam ediyor” diye konuştu.

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