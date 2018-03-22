Hollanda’da yerel seçimlerde Denk sürprizi

GÖÇMEN kökenlilerin yoğun yaşadığı başkent Amsterdam’da seçimden Yeşil Sol (GL) galip ayrıldı. Rotterdam ve Lahey’de ise aşırı sağcı yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sırada yer aldı.

Sandıkların tamamına yakınının açıldığı seçimde, ülke genelinde oylarının yüzde 32,5’ini yerel partilerin, yüzde 13,5’ini koalisyon ortakları CDA’nın, yüzde 13,2’sini ise VVD’nin aldığı belirtildi. Koalisyonun diğer ortağı D66’nın oyları yüzde 11,9’dan yüzde 9’a, PvdA’nın oyları ise yüzde 10,3’den yüzde 7,3’e geriledi.

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu (sağda) Rotterdam’da Laurens Woonzorglocatie De Wilgenborgh huzurevinde oy kullandı.

DENK 13 YERDE 24 ÜYELİK KAZANDI

Önemli kentlerden Rotterdam ve başkent Amsterdam’da üçer meclis üyesi çıkaran Denk Partisi, ilk kez katıldığı seçimde 14 belediyenin 13’ünde toplam 24 meclis üyeliği elde etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ayrıca Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük kentlerde ırkçı parti PVV’den daha fazla meclis üyesi çıkarmayı başardı.

TÜRK ADAYLAR SONUCU BEKLİYOR

NIDA Partisi Rotterdam’da iki, ilk kez katıldığı Lahey’de bir sandalye kazandı. Lahey’de İslam Demokratlar bir, aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nden (PVV) ayrılarak Müslüman olan Arnoud Van Doorn’un liderliğindeki Birlik Partisi de bir üye gönderme başarısı gösterdi.

Seçimde yarışan yüzlerce Türk kökenli adayın durumu ise büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

Sandık başına giden yaklaşık 12,5 milyon seçmenin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı seçimin resmi sonuçları yarın açıklanacak.