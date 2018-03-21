Hollanda’da yerel seçim... Yüzlerce Türk aday da yarışıyor

YAKLAŞIK 12.5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçim sonuçlarının gece yarısına doğru belli olması, resmi sonuçların ise cuma günü açıklanması bekleniyor.

Hollanda’da 5 yıl yasal olarak ikamet edenler oy hakkına sahip oluyor. Seçmenler, ikamet ettikleri belediyelerdeki herhangi bir sandıkta oylarını kullanabiliyor. Katılımı artırmak için vekaletle oy kullanmak da mümkün. Buna göre bir kişi, imzalı seçmen kartlarını aldığı iki kişi adına oy kullanabiliyor.

Yaklaşık 300 bin Türk seçmenin oy hakkına sahip olduğu seçimde yüzlerce Türk aday yarışıyor.

İslamofobi ve ayrımcılığın artması yüzünden göçmenlerin isteklerini karşılamayan mevcut partilerin yerine yeni kurulan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, NIDA Partisi, İslam Demokratlar ve Birlik Partisinden 74’ü Türk kökenli 237 aday bulunuyor. Bu partilerin adayları arasında farklı etnik kökenlilerin yanı sıra Hollandalılar da yer alıyor.





İlk defa yerel seçimlere katılacak Denk Partisi 153 adayla 14 belediyede meclis üyeliği için yarışacak.

Müslümanların kurduğu ve 4 yıl önce ilk kez katıldığı yerel seçimde meclise iki üye gönderen NIDA Partisi 50 aday, Lahey’de iki üyesi olan İslam Demokratlar Partisi 16 aday, aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak Müslüman olan Arnoud Van Doorn’un liderliğindeki Birlik Partisi ise 18 adayla seçimlere katılıyor.

Geçen yerel seçimde yalnız iki belediyede aday gösteren Geert Wilders’in lideri olduğu aşırı sağcı ve ırkçı Özgürlükler Partisi ise (PVV) bu kez 30 belediyede seçimlere girdi.

Denk Partisi geçen sene yapılan genel seçimde Avrupa’da ilk defa göçmen kökenlilerin kurduğu parti olarak Hollanda meclisine 3 milletvekili göndermişti.

Halk, yerel seçimin yanı sıra yeni istihbarat ve güvenlik yasası için düzenlenen referandumda da oy kullanacak.