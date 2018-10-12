Hollanda’da yaşayan Numan Yılmaz, 3. kez ‘yılın öğretmeni’ seçildi
Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan ve 12 yıldır öğretmenlik yapan Numan Yılmaz, öğrencileri tarafından üçüncü kez ‘yılın öğretmeni’ seçildi.
YILMAZ, görev yaptığı ROC okulları ile Zuidoost okulları öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘yılın öğretmeni’ yarışmasında bu yıl da birinci olunca, ilk defa ‘arka arkaya 3 yıl birinci olan öğretmen’ unvanını elde etmiş oldu. Yılmaz, “Elimden geldiği kadar gençlerimize yol göstermeye ve örnek olmaya çalışıyorum. Son üç yıldır öğrenciler beni ‘yılın öğretmeni’ ödülüne layık gördü ve bu da doğru yolda olduğumu gösteriyor. Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclisi Üyesliğimle öğrencilerimin yaşadığı sıkıntıları da belediye meclisine taşıyarak gidermek istiyorum” dedi.
Ailesi aslen Ankara’nın Haymana ilçesinden olan Yılmaz, doğma büyüme Amsterdamlı.
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