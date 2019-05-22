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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Hollanda’da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı’nda Türk stantlarına yoğun ilgi

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Hollanda’da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı’nda Türk stantlarına yoğun ilgi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı’nda Türkiye Ekonomi Bakanlığının desteğiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) organize ettiği Türk stantlarında özel etiketli Türk ürünleri tanıtıldı. Fuarda Türk stantları yoğun ilgi gördü.

FUARA, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İmer Özer ve Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan katıldı. İKMİB Başkan Yardımcısı Özer, her yıl olduğu gibi fuardaki Türk stantlarına bu yıl da yoğun ilgi olduğunu ve bunun her sene arttığını söyledi. Fuara sadece profesyonellerin geldiğine dikkat çeken Özer, “Bu anlamda az kişiyle görüşüp öz kişiyle sonuca giden bir fuar. İKMİB olarak çok yoğun talep aldığımız bir fuar. Hatta yer bulup yetişemiyoruz bile. O anlamda her firmanın verimli sonuçlar aldığını hem duyuyoruz hem de görüyoruz” dedi.

Hollanda’da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı’nda Türk stantlarına yoğun ilgi
TOPLAM 99 TÜRK FİRMASI VAR
Özer, Türk firmalarının fuarda 11 yıldır aynı pavyonda bulunduğunu belirterek, “Bulunduğumuz pavyon herkesin bildiği ve Türkiye’yi aradığı bir pavyon. Yaklaşık 815 metrekarelik stantla 57 milli katılımcı kozmetik, temizlik ve gıda alanındaki firmalar ve bireysel katılımcılarla toplam 99 Türk firması bulunuyor. Umarım her firma için olumlu dönüşler olur fuar neticesinde” ifadesini kullandı.
Hollanda’da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı’nda Türk stantlarına yoğun ilgi
YARIN DA DEVAM EDECEK
Amsterdam Başkonsolosu Arıkan da “Firmalarımızın ortak özelliği hepsinin dünyaca ünlü markalar için üretim yapan firmalarımız olması. Fuarda geniş bir bölüm Türkiye pavyonu olarak düzenlenmiş durumda. Bu kadar çok sayıda başarılı firmamızı ve geniş Türkiye pavyonunu Amsterdam’da görmek bizim için gurur verici.” değerlendirmesinde bulundu. Arıkan, fuarın tüm Türk firmaları için verimli geçmesini diledi. Bugün açılan fuar, yarın da devam edecek. 

Hollanda’da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı’nda Türk stantlarına yoğun ilgi

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