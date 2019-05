Hollanda’da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı’nda Türk stantlarına yoğun ilgi

FUARA, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İmer Özer ve Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan katıldı. İKMİB Başkan Yardımcısı Özer, her yıl olduğu gibi fuardaki Türk stantlarına bu yıl da yoğun ilgi olduğunu ve bunun her sene arttığını söyledi. Fuara sadece profesyonellerin geldiğine dikkat çeken Özer, “Bu anlamda az kişiyle görüşüp öz kişiyle sonuca giden bir fuar. İKMİB olarak çok yoğun talep aldığımız bir fuar. Hatta yer bulup yetişemiyoruz bile. O anlamda her firmanın verimli sonuçlar aldığını hem duyuyoruz hem de görüyoruz” dedi. TOPLAM 99 TÜRK FİRMASI VAR

Özer, Türk firmalarının fuarda 11 yıldır aynı pavyonda bulunduğunu belirterek, “Bulunduğumuz pavyon herkesin bildiği ve Türkiye’yi aradığı bir pavyon. Yaklaşık 815 metrekarelik stantla 57 milli katılımcı kozmetik, temizlik ve gıda alanındaki firmalar ve bireysel katılımcılarla toplam 99 Türk firması bulunuyor. Umarım her firma için olumlu dönüşler olur fuar neticesinde” ifadesini kullandı. YARIN DA DEVAM EDECEK

Amsterdam Başkonsolosu Arıkan da “Firmalarımızın ortak özelliği hepsinin dünyaca ünlü markalar için üretim yapan firmalarımız olması. Fuarda geniş bir bölüm Türkiye pavyonu olarak düzenlenmiş durumda. Bu kadar çok sayıda başarılı firmamızı ve geniş Türkiye pavyonunu Amsterdam’da görmek bizim için gurur verici.” değerlendirmesinde bulundu. Arıkan, fuarın tüm Türk firmaları için verimli geçmesini diledi. Bugün açılan fuar, yarın da devam edecek.