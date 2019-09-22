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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Ingimage
22.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Hollanda’da Ulusal Çiş Günü: 500 metrede bir umumi tuvalet yapılsın

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Hollanda’da Ulusal Çiş Günü: 500 metrede bir umumi tuvalet yapılsın

Hollanda’da idrar kaçırma sorunu yaşayan 850 bin kişinin, cadde ve sokaklarda yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmadığı için evde kalmaya mahkûm edildiği açıklandı.

MESANE sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Hollanda Kontinans Vakfı, alışverişin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılmasını istiyor. Hollanda’da her yıl eylül ayının üçüncü perşembesi, ‘Ulusal Çiş Günü’ (Nationale Plasdag) ilan ediliyor. Hollanda Kontinans Vakfı, bu yılki ‘Çiş Günü’ etkinliklerinde, idrar tutamama sorunu yaşayan insanların sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Vakıf, Hollanda’daki belediyelere, bu konuya daha fazla duyarlılık göstermeleri ve yeterli sayıda umumi tuvalet için harakete geçmeleri çağrısında bulundu.

BELEDİYELERİN HABERİ YOK
Kontinans Vakfı sözcüsü Karel van Koppen’e göre, Hollanda’daki her 20 kişiden biri, idrar tutamama sorunu nedeniyle evden çıkmamayı tercih ediyor. Yeterli tuvalet bulamama sorunu nedeniyle, 850 bin Hollandalı evde kalmaya mahkûm ediliyor. Koppen, tuvalet sorunu yüzünden dışarı çıkamayan yüz binlerce kişinin, alışveriş ihtiyacını internet aracılığıyla gidermeye çalıştığını belirtiyor.
Vakıftan yapılan açıklamada, birçok belediyenin, bu sorundan yeterince haberdar olmadığı vurgulanarak, yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmamasının Hollanda’nın da imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtildi.

DOKTORLA KONUŞURKEN BİLE...
Kontinans Vakfı, belediye meclislerine, tuvalet sorununun çözümü konusunda ivedilikle harekete geçme çağrısı yaptı. Vakfın araştırmasına göre, idrar tutamama sorunu yaşayan kişilerin 5 dakika içinde tuvalet bulmalarının sağlanması gerekiyor. Aksi halde, tuvalete yetişmekte çok geç kalmış oluyorlar. Bu nedenle alışverişin yoğun olduğu merkezler ile yaya ve dinlenme alanlarında her 500 metrede bir umumi tuvalet bulunması gerektiğine işaret ediliyor.
Vakfa göre, idrar sorunu hâlâ insanlar arasında bir tabu. Tuvalet eksikliği, idrar kaçırma sorununu doktoruyla bile konuşmaktan çekinen yüz binlerce kişinin ‘sosyal izolasyonuna’ yol açıyor.

RESTORANLARLA ANLAŞMA YAPILSIN
Vakıf sözcüsü van Koppen, Hollanda Televizyonu’na (NOS) yaptığı açıklamada, belediyelerin umumi tuvalet yapımının yanı sıra, iş yerleri ile kafe ve restoranlarla anlaşmalar yaparak, buralardaki tuvaletlerin halkın kullanımına açılmasını sağlamasını istedi. Ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam’da 35 yiyecek içecek şirketi, kapılarına astıkları yeşil etiketlerle, tuvaletlerin dışarıdan gelenler tarafından ücretsiz olarak kullanılmasına izin veriyor.
Ayrıca Rotterdam kent merkezinde çok sayıda modern umumi tuvalet de bulunuyor. Kontinantas Vakfı, Hollanda’daki diğer belediyelerin de, Rotterdam’dakine benzer politikalar izlemesini istiyor.

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