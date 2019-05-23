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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
23.05.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

‘İslam’da her şey daha mantıklı’

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‘İslam’da her şey daha mantıklı’

Hollanda’nın Utrecht kentinde, sonradan İslamiyet’i seçenler için verilen iftar öncesinde düzenlenen interaktif sohbette, ramazan ayında yaşanan tecrübeler paylaşıldı.

RAMAZANDAN 3 gün önce Müslüman olan 18 yaşındaki Polonyalı Borys Matulnski, “Bu sene ilk defa Müslüman olarak oruç tuttum. Müslüman olmadan, geçen sene annem ve babam 3 yıl önce Müslüman olduğundan dolayı onlarla beraber ben de oruç tuttum” dedi. Müslüman olmadan önce arayış içerisinde olduğunu ve araştırma yaptığını belirten Matulnski, “Geçen sene oruç tuttuğumda aslında kendimi daha çok Hristiyan yerine Müslüman hissediyordum. Çünkü İslam’da her şey daha mantıklı geliyordu” ifadesini kullandı.

‘İslam’da her şey daha mantıklı’

HER YIL YAPILMASI PLANLANIYOR
Geçen yıl Ağustos ayında Müslüman olan Zakaria Van Meel de sonradan Müslüman olanların genelde iftarlarda yalnızlık hissettiklerini ve bu yüzden böyle bir iftarın organize edilmesinin çok güzel olduğunu söyledi. Van Meel, “Müslüman olmadan önce iki kez ramazanda oruç tuttum. Fakat bu sene tuttuğum oruç, bu sefer camiye gittiğim ve ibadet yaptığım için öncekilere göre daha kolay geçiyor. Bütün gün oruçlu olduğun ve aç kaldığın için kendini daha çok ibadete vermek ve imanın artması benim çok hoşuma gidiyor” diye konuştu. Ulu Cami Başkanı Yücel Aydemir ise bu iftarın başarılı olması halinde her yıl yapmayı planladıklarını ve bu şekilde bir nebze de olsa yalnız iftar yapanların yalnızlığını gidermek istediklerini kaydederek, iftara katılan herkese teşekkür etti.

‘İslam’da her şey daha mantıklı’

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