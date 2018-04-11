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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.04.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

Hollanda’da sığınmacılardan ‘barınma’ gösterisi

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Hollanda’da sığınmacılardan ‘barınma’ gösterisi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da metruk binalardan çıkarılan sığınmacılar, barınma sorununa dikkati çekmek için belediye gösteri yaptı.

Kendilerine ‘Biz Buradayız’ adını veren sığınmacıların oluşturduğu grup tarafından düzenlenen ve farklı kesimlerden Hollandalı aktivist grupların da destek verdiği gösteride, özellikle kadın sığınmacıların zor durumda olduğu mesajı verildi. ‘Biz sokakta yaşayamayız’, ‘Kimse sığınmacı olmayı seçmedi’, ‘24 saatlik barınak istiyoruz’, ‘Çözüm istiyoruz’ yazılı dövizler taşıyan göstericiler, sığındıkları metruk binalardan çıkarılmalarına ve belediyenin sunduğu 12 saatlik gece barınağına tepki gösterdi.

HOLLANDA’NIN BİR PARÇASIYIZ
Yaklaşık 12 yıldır pasaport gibi resmi evrakları olmadan sokaklarda yaşadığına dikkati çeken Bishara, şunları söyledi: “Bugün burada çözüm istiyoruz ve bunu elde etmeden buradan gitmeyeceğiz. Bize sunulan 12 saatlik gece barınaklarıyla, kadın sığınmacılar olarak sabahtan akşama kadar sokakta kalmamız hiç güvenli değil. Onun için 24 saatlik barınak talep ediyoruz. Burası demokratik bir ülke ve kadın hakları var ama hani nerede? Yoksa Afrikalı olduğumuz için mi sokakta yaşıyoruz? Soğuk havalarda çok zorluk çekiyoruz. Hayvanlar bile evlerde yaşıyor ama biz sokakta yaşıyoruz. Lütfen bize yardım edin. Biz de artık Hollanda’nın bir parçasıyız.”

Hollanda’da sığınmacılardan ‘barınma’ gösterisi

‘HİÇBİR İNSAN KAÇAK DEĞİLDİR’
‘Biz Buradayız’ grubuna bağlı Hollandalı aktivist Joyce Maas da şu değerlendirmelerde bulundu: “Sığınmacılar bu zamana kadar sığındıkları 35 boş binadan çıkmak zorunda kaldı. Bu süreçte bazı sığınmacılar intihar etti, bazılarını kaybettik ve daha birçok şey yaşandı. Üzüntü, acı ve baskı yaşadı bu sığınmacılar. Bazı kanunlar insanları değersiz kılıyor. Hiçbir insan kaçak değildir. İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ifade etmek için bugün buradayız.”
Ülkede sığınmacılar, Hollanda devleti tarafından kabul edilmedikleri ve çeşitli gerekçeler yüzünden de ülkelerine dönemedikleri için sokakta veya metruk binalarda yaşam mücadelesi veriyor.

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