Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı
Hollanda’nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Polis zanlıyı nezarete atarken ‘tanık’ olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü.
Utrecht’teki hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanın da nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu. Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından ‘papağanın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı’ bilgisine yer verildi. Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.
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