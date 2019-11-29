Hollanda’da örnek karar: Başörtüsünü çıkarmasını istemek ‘ayrımcılık’
Hollanda İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Huissen kentinde bir spor salonunda başörtüsü takılmasına izin verilmemesiyle ilgili kararını açıkladı. Açıklamada, inancından dolayı başörtü taktığı belirtilen kadının bu yüzden salonda spor yapmasına izin verilmemesinin ‘ayrımcılık’ olduğu belirtildi.
KADININ bu yıl ocak ayında kuzeni ile spor yapmak için gittiği spor salonunda, müdür tarafından giyim kurallarına işaret edilerek salonda başörtüsünü çıkarmasını istediği hatırlatıldı. Müdürün giyim kurallarına işaret etmesine rağmen kadının inancından dolayı başörtü taktığı için durumun farklı değerlendirilmesi gerektiği ve bu yüzden komisyonun kadına inancından dolayı ayrımcılık yapıldığı kararını aldığı aktarıldı.
ÇOK ŞİKÂYET GELİYOR
Komisyonun daha önceleri benzer olaylarla ilgili verdiği kararlar sonrasında farklı spor salonlarının giyim kurallarında değişiklik yaptıkları bildirildi. Açıklamada ayrıca, Müslüman kadınların başörtüsünden dolayı staj yerine alınmadıkları için komisyona hâlâ düzenli olarak şikâyetlerin geldiği bilgisi de paylaşıldı. Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Hollanda İnsan Hakları Komisyonu’nda alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor.
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