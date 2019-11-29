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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
29.11.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Hollanda’da örnek karar: Başörtüsünü çıkarmasını istemek ‘ayrımcılık’

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Hollanda’da örnek karar: Başörtüsünü çıkarmasını istemek ‘ayrımcılık’

Hollanda İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Huissen kentinde bir spor salonunda başörtüsü takılmasına izin verilmemesiyle ilgili kararını açıkladı. Açıklamada, inancından dolayı başörtü taktığı belirtilen kadının bu yüzden salonda spor yapmasına izin verilmemesinin ‘ayrımcılık’ olduğu belirtildi.

KADININ bu yıl ocak ayında kuzeni ile spor yapmak için gittiği spor salonunda, müdür tarafından giyim kurallarına işaret edilerek salonda başörtüsünü çıkarmasını istediği hatırlatıldı. Müdürün giyim kurallarına işaret etmesine rağmen kadının inancından dolayı başörtü taktığı için durumun farklı değerlendirilmesi gerektiği ve bu yüzden komisyonun kadına inancından dolayı ayrımcılık yapıldığı kararını aldığı aktarıldı.

ÇOK ŞİKÂYET GELİYOR
Komisyonun daha önceleri benzer olaylarla ilgili verdiği kararlar sonrasında farklı spor salonlarının giyim kurallarında değişiklik yaptıkları bildirildi. Açıklamada ayrıca, Müslüman kadınların başörtüsünden dolayı staj yerine alınmadıkları için komisyona hâlâ düzenli olarak şikâyetlerin geldiği bilgisi de paylaşıldı. Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Hollanda İnsan Hakları Komisyonu’nda alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor.

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