Hollanda’da Müslümanlar ve farklı dinin mensupları iftarda buluştu

Lahey’de, eskiden kilise olan Juliana Plaza’da ‘Farklılıklar İçinde Birlik’ temasıyla ‘Ulusal İftar’ programı düzenlendi. İftarda bir konuşma yapan HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, iftarın oruçlu kişi için bir ödül olduğunu ve bunu yemek yiyerek kutladığını, ancak bunu başkaları ile paylaşarak yapması gerektiğini söyledi. İftar programında birlikte oldukları gibi, ülkenin geleceğini de birlikte paylaşmak istediklerine işaret eden Gürcüoğlu, şunları söyledi: “Kalp ile beyin arasında köprüler kurup farklılıklar içinde birliği gerçekleştirmemiz gerekir. Aslında biz bunu yıllardır toplumda bulunduğumuz her alanda yapıyoruz. Üniversitede eğitim gören 10 binlerce öğrencimiz ile diplomasını almış kişilerin hepsi, birlik ve beraberliğin olduğu bir gelecek umudu ile çaba gösteriyor.”

Yeni Zelanda ve Sri Lanka büyükelçilerine iftara katıldıkları için özellikle teşekkür eden Gürcüoğlu, ülkelerinde gerçekleşen saldırılarda yaşadıkları acıyı paylaştıklarını dile getirdi.

‘BİRBİRİMİZE AÇIK OLMALIYIZ’

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Wouter Koolmees de birlik ve beraberlik adına verilen bu iftar ve misafirperverlik için teşekkür etti: “Bugün burada bulunmam benim için farklı sebeplerden dolayı özel. En önemli sebep, günün temasında olduğu gibi burada her türlü farklı insanın birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır. Müslümanlardan daha çok gayri müslimlerin olması farklılıklar içinde birlik olduğumuzu gösteriyor. Benim topluma bakış açımda bu şekildedir. 200’den fazla etnik kökenlinin ve çok sayıda farklı dinlere mensup insanların bulunduğu Hollanda’da herkes farklı fakat eşit. Farklılık sadece kökenimiz veya dinimizde değil, kendimizde de var. Birbirimize hayranlık duyarak açık olmamız gerekir. Önemli olan insanların inançlı olup olmadığı değil, birbirine saygılı olmasıdır.”

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI

CMO Başkanı Muhsin Köktaş ise farklı etnik kökenlilerin bir araya geldiği bu anların çok değerli olduğunu belirtti. Köktaş, herkesin dinini kendi değerlerine göre yaşadığını fakat bu çeşitliliklere rağmen toplumda birlik olduklarına dikkati çekerek, toplum içinde ve dışında yaşanan çatışmaları çözmek için insanlara sevgi ve barışın aşılanması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda ve Sri Lanka’daki saldırıların anıldığı iftar programında, bu ülkelerin büyükelçileri konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftara, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Koolmees, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, DENK Partisi milletvekili Selçuk Öztürk, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, Demokrat 66 (D66) Lideri Rob Jetten, Hollanda bakanlıklarından temsilciler ve 17 ülkenin büyükelçisinin yanı sıra farklı etnik kökenlerden sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile Hıristiyan ve Musevi din adamlarının olduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.