Hollanda’da mültecileri göndermeyin protestosu
Hollanda’nın Utrecht kentinde, iltica başvuruları reddedilen Afganistan uyruklu mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi kararı Dom Meydanı’nda protesto edildi.
AFGANLARI Geri Göndermeyin Platformu Sözcüsü Natasja Callenbach Dom Meydanı’nında başlayıp kent merkezine kadar süren gösteride Hollanda hükümetinin ve Avrupa Birliği’nin mültecilere tanınan oturum politikasını eleştirdi.
Kalabalık, ‘Afganları geri göndermeyin’, ‘Mülteciler içeriye, ırkçılar dışarıya’, ‘Afganistan Suriye’den sonra dünyanın en tehlikeli ülkesi’ ve ‘Afganların gönderilmesini durdur’ yazılı dövizler taşıdı ve “Sığınmacılara kapımız açık” sloganları atttı.
TÜM HOLLANDALILAR EYLEME GEÇSİN
Afganların Hollanda’da oturum izni şansının yüzde 35 olduğunu ve Afganistan’da terör saldırıların neredeyse günlük yaşandığına dikkati çeken Callenbach, Hollanda’nın da aralarında bulunduğu bazı AB ülkelerinin Afgan mültecileri göndermekteki ısrarını eleştirdi ve tüm Hollandalıları insan hakları ihlaline karşı eyleme çağırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle