Hollanda’da kaçtı Trabzon’da yakalandı
Hollanda’da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Trabzon’da yakalandı.
ALINAN bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Hollanda’da işlediği ‘kasten adam öldürme’ suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K’nin, kentte bir otelde kaldığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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