Hollanda’da İslam okuluna kundaklama girişimi

SALDIRIYI öğrencilerin fark ettiğini belirten Atasoy, “Sabah okula geldiğimizde bir sınıfın camlarının tuğlayla kırıldığını ve sınıftaki öğretmen sandalyesinin üzerine yanıcı madde döküldüğünü fark ettik. Okulun bahçesindeki kırık camların arasında da çakmak gazı bulduk. Okulu kundaklamaya çalışmış” dedi.

‘BİZİ KABUL ETMELERİ LAZIM’

Atasoy, Eğitim Bakanlığı ve belediyenin, okulu kamuoyuna ‘terör okulu’ olarak lanse ettiğini, saldırının bu nedenle gerçekleştiğini düşündüğünü söyledi. Okulda güvenlik önlemi alınmadığını belirten Atasoy, “Böyle bir saldırıyı kabul etmesek de açıkçası hepimiz bekliyorduk. Sıkıntıların bitmesi için devletin ve belediyenin okul hakkında yaptığı propagandadan vazgeçip bizi kabul etmesi lazım” diye konuştu.

AYNI MÜFREDATI İŞLİYOR

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını kaydeden Atasoy, Eğitim Bakanlığı’na bağlı İslam okulları, diğer okullarla aynı müfredatı işliyor. Söz konusu okullar, İslami kimliğiyle kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.