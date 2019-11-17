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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
17.11.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Hollanda’da ırkçılık karşıtı protesto

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Hollanda’da ırkçılık karşıtı protesto

Hristiyan dünyasında önemli bir din adamı olarak kabul edilen ve zamanla ‘Noel Baba’ olarak tanınan Aziz Nikola’nın ‘Hollanda’ya gelişini kutlamak’ üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarını canlandıranların yüzlerini tamamen siyaha boyaması, ırkçılık unsuru taşıdığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto edildi.

LAHEY kentindeki gösteride Koekamp Meydanı’nda toplanan eylemciler, ‘Irkçılığı durdur’, ‘Kara Peter ırkçılık’ ve ‘Siyah yüz, çocuk şenliği değil’ yazılı dövizler taşıdı, ‘Kara Peter dışarı’ ve ‘Daha fazla siyah yüz istemiyoruz’ sloganları attı. Yapılan konuşmalarda eylemler sayesinde bazı belediyelerin Noel Baba’nın yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımıyla yüzlerinin sadece bir bölümünü siyaha boyaması ve Kara Peter olarak adlandırılmaması kararı aldığı hatırlatıldı. ‘Kara Peter’ ile mücadelenin olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekilen konuşmalarda, tüm ülkede bu farkındalık oluşana kadar eylemlere devam edileceği vurgulandı.

IRKÇILIK İDDİASI
Hristiyan dünyasında ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikola’nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarını canlandıranların yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, son yıllarda ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışmalara neden oluyor. Hollanda Halk Kültür Merkezi tarafından, ‘korunması gereken bayramlar’ listesine dahil edilen Noel Baba’nın gelişi, 1964’ten bu yana törenlerle kutlanıyor. Her yıl farklı bir şehirde törenlerle karşılanan temsili Aziz Nikola ve yardımcıları, 5 Aralık’a kadar birçok yeri gezerek çocuklara hediyeler dağıtıyor. Hollanda genelinde 5 Aralık’ta Noel Bayramı kutlanıyor.

KONU MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI
Noel Baba festivallerinin başlamasıyla ülkede ırkçılık tartışmaları da alevleniyor. Azizin temsili olarak yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasına karşı çıkan ve bunu ‘ırkçılık ve ayrımcılık’ olarak değerlendiren insan hakları örgütleri, her yıl protesto gösterileri düzenliyor. Bazı kentlerde ise ırkçılık tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla azizin yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımı üzerinden, bu kişilerin yüzlerinin sadece bir bölümü siyaha boyanıyor. İnsan hakları örgütleri daha önce konuyu ulusal ve uluslararası yargıya da taşımıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin yanı sıra Amsterdam Mahkemesi’nin kararlarında, Noel Baba’nın yardımcılarının siyahi olarak tasvir edilmesinin ırkçılık barındırdığına hükmedilmişti. Hollandalı yetkililer ise söz konusu etkinliğin, sıradan bir çocuk bayramı olduğu görüşünü savunuyor.

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