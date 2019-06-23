Hollanda’da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHollanda’da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı
GeriAvrupa Hollanda’da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
23.06.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Hollanda’da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda’da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı

Hollanda’nın Eindhoven kentinde Faslıların gittiği El Furkan Camisi yakınında izinsiz gösteri yapan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri gözaltına alındı.

HOLLANDA polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, PEGIDA üyelerinin El Furkan Camisi yakınında gösteri yaptığı belirtildi. PEGIDA üyelerinin caminin önünde veya yakınında gösteri yapmasının yasak olduğu ifade edilen açıklamada, eylemcilerin uyarıya rağmen gösteriye devam etmesi nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, eylemci zannedilerek yanlışlıkla gözaltına alınan Hollanda Ulusal Haber Ajansı (ANP) muhabiri ile eşinin ise kimliklerinin belli olması üzerine serbest bırakıldığı ve kendilerinden özür dilendiği vurgulandı.

Hollanda’da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı

PEGIDA lideri Edwin Wagensveld, geçen hafta aynı cami önünde izinsiz İslam karşıtı afiş dağıtması nedeniyle semt sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaşmış ve polise sığınmıştı. Wagensveld, bulunduğu yerden uzaklaştırılmıştı. Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, geçen salı PEGIDA’nın cami önünde yapmak istediği birden fazla gösteri başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetmiş, farklı bir günde şehir merkezindeki Stadhuis Meydanı’nda eylem yapmasına izin vermişti.
PEGIDA hareketinin aynı cami önünde ramazan ayında yapmak istediği gösteri nedeniyle arbede çıkmıştı. Ramazanın ilk günü de yine aynı cami önünde gösteri yapmak isteyen PEGIDA hareketi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle gösteri yapmaktan vazgeçmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Paris’teki yangında 3 kişi öldü
Hollanda’da ırkçı PEGIDA üyeleri gözaltına alındı
Avrupalı din görevlilerine: Emanet bizim omuzlarımızda
‘Türk Film Günleri’nde çocukların günü