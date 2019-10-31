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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, AP, AFP
31.10.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Hollanda’da inşaatçılardan hükümet karşıtı protesto

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Hollanda’da inşaatçılardan hükümet karşıtı protesto

Hollanda’da binlerce inşaat sektörü çalışanı, hükümetin topraklarda bulunan kimyasal içerikli poli ve perfloroalkil (PFAS maddeleri) ile azot oksit emisyonlarıyla ilgili uyguladığı standartları protesto etmek üzere bir araya geldi.

LAHEY’deki Malieveld Meydanı’nda yapılan protestoya, ülkenin farklı kentlerinden gelen binlerce gösterici katıldı. Yüzlerce inşaat aracıyla otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı meydana giden göstericiler, sabah trafiğinde ülke genelindeki farklı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Sektör çalışanları, hükümet tarafından belirlenen PFAS ve azot oksit emisyonlarıyla ilgili standartlardan dolayı on binlerce inşaat projesinin durma noktasına geldiğine dikkati çekerek, bu durumun çok sayıda şirketin iflasına yol açabileceğine işaret etti. Göstericiler, ‘Hollanda’nın tekrar inşaat yapmasını sağla’ yazılı pankartları taşıyarak, hükümetin PFAS ve azot oksit emisyonları politikasını acilen değiştirmesi talebinde bulundu.

Hollanda’da inşaatçılardan hükümet karşıtı protesto

Diğer yandan Tarım Bakanı Carola Schouten, protestoculara seslendiği sırada yuhalandı. Protesto sırasında meclis güzergâhı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

26 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI
Gösterinin yapıldığı meydanın inşaat araçlarıyla dolmasına rağmen meydana gelmeye çalışan göstericiler, polis tarafından şehrin girişinde engellendi. Göstericiler, araçlarını yol üstünde bırakarak meydana doğru yürürken, bazıları da yanlarında getirdikleri piknik masalarını yol üstüne koyarak orada kaldı. Bu yüzden şehrin girişinde uzun kuyruklar oluştu ve şehre giriş trafiği akşama kadar kapalı kaldı. Polis, gösterinin sonunda meydanın yanındaki yolu engelleyen ve polise şişe atan göstericilere müdahale ederek, 26 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda’da inşaatçılardan hükümet karşıtı protesto

Hollanda toprağının büyük bölümünde, altı binden fazla kimyasal madde içeren ve parçalanamayan bir kimyasal grubun ortak adı olan PFAS maddeleri bulunuyor. Hükümet, bazı PFAS maddelerinin zehirli olmasına karşı önlem amaçlı bundan sonra taşınacak toprağın her kilosunda ‘çok endişe verici maddeler’ içeren PFAS’ın 0.1 mikrogramdan fazlasını içeremeyeceğini belirledi. Hükümet ayrıca, ülkede azot oksit emisyonlarını azaltmayı planlıyor.

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