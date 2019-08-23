Hollanda’da evsizlerin sayısı iki kat arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHollanda’da evsizlerin sayısı iki kat arttı
GeriAvrupa Hollanda’da evsizlerin sayısı iki kat arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
23.08.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Hollanda’da evsizlerin sayısı iki kat arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda’da evsizlerin sayısı iki kat arttı

Hollanda İstatistik Bürosu (CBS) tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkede 18 ile 65 yaş arası evsizlerin sayısı 2009’da 17 bin 800 iken, 2018’de 39 bin 300’e yükseldi. Araştırmada, evsizlerin yüzde 57’sinin göçmen kökenli olduğu, Batılı olmayan göçmen kökenli evsizlerin sayısının ise yaklaşık üç kat artarak 6 bin 500’den 18 bin 300’e çıktığı belirtildi.

BU kişilerin yüzde 16’sını kadınların oluşturduğu tespitine yer verilen araştırmada, 18 ile 30 yaş arası evsizlerde ise sayının üç kat artarak 4 binden, 12 bin 600’e yükseldiği ifade edildi. Evsizlerin yüzde 37’sinin Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht gibi büyük şehirlerde yaşadığı kaydedildi. Ülkede kaçak yaşayan evsizlerin araştırmaya dahil edilmediği aktarıldı.
Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı Devlet Müsteşarı Paul Blokhuis, kamu yayın kuruluşu NOS’a yaptığı açıklamada, rakamların ‘ürkütücü’ olduğunu belirterek, “Ülkede, evsizlerin sayısında düşüş yerine artış gösterdiğini biliyorduk fakat güçlü bir artışın olması hayal kırıklığı. Zengin bir ülkede insanları iyi bir çatı altında barındırmayı başaramadığımız için utanmamız gerekir” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Eintracht Frankfurt taraftarına SunExpress sürprizi
Hollanda’da evsizlerin sayısı iki kat arttı
Akrabalarını görmeye gelmişti, kalp krizi geçirdi, Türkiye’ye cenazesi gitti
Frankfurt Belediyesi’den Karmez’e destek ziyareti