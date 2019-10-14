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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Hollanda’da “DEAŞ’lılar dönsün mü” tartışması

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Hollanda’da “DEAŞ’lılar dönsün mü” tartışması

Hollanda’da kamu yayın kuruluşu NPO’da bugün yayınlanan Buitenhof adlı tartışma programında, koalisyon ortaklarından Demokrat 66 (D66) Parti milletvekili Sjoerd Sjoersma ile Başbakan Mark Rutte’nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Sven Koopmans, “DEAŞ’lılar dönsün mü” tartışmasında fikir ayrılığına düştü.

SJOERDSMA, Hollanda hükümetinin geç kalmadan seçim yaparak DEAŞ’lıların Hollanda’da yargılanması için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Sjoerdsma, “DEAŞ’lıların Avrupa ve Hollanda’ya gizlice gelip terör saldırısı düzenleme olasılığı var. Bunun onları burada yargılayarak önlenmesi lazım. Bu fırsat bizim elimizden kaçacak gibi gözüküyor. Ben DEAŞ’lıların buraya gizlice gelip bir terör saldırısı düzenlemesi olasılığını önlemek için elimden gelen her şeyi yapmak isterim” dedi.
Siyasetçilerin özellikle güvenlikle ilgili önemli sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Sjoersma, “Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, DEAŞ’lıların kaçmasını mı seyredecek yoksa en azından işledikleri suçların cezasını çekmek için Hollanda’da yargılanmasını mı seçecek. Blok, bu ikilemden kurtularak seçimini şimdi yapmalı” ifadesini kullandı.

‘6 YIL YATIP ÇIKSIN MI?’
D66 partili milletvekilinin fikirlerine şiddetle karşı çıkan Koopmans da DEAŞ’lıların orada kalmaları ve yargılanmaları gerektiğini söyledi. Koopmans, “DEAŞ’lıların bulundukları yerde yargılanmaları buraya gelip göz önünde bulunmalarından daha iyi. Buraya gelip daha önce yargılanan DEAŞ’lılara verilen cezalar arasında olduğu gibi 6 yıl ceza alıp sonra dışarıya çıkmasını istemiyorum. Bu yüzden Sjoerdsma’nın buraya getirme talebini anlayamıyorum” diye konuştu. D66 partisinin DEAŞ’lıların Hollanda’da yargılanma planına VVD partisi olarak daha önce de karşı çıktıklarını ifade eden Koopmans, “Biz terörist bir gruba üye olan herkesin pasaportlarının elinden alınması taraftarıyız” dedi.

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