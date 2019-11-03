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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe - Fotoğraf: Arşiv
03.11.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Hollanda’da çıplak fotoğraflı şantaj!

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Hollanda’da çıplak fotoğraflı şantaj!

Hollanda’da yaşları 15 ila 18 arasında değişen bir grup gencin, sosyal medya aracılığıyla çıplak görüntülerini elde ettikleri çok sayıda kişiye şantaj yaparak 100 bin Euro’dan fazla gelir elde etikleri ortaya çıktı. Çetenin, şantaj yoluyla para aldığı kurbanlar arasında 14 yaşındaki çocuklar da var.

HOLLANDA polisinin açıklamasına göre, yaşları 15 ila 18 arasında değişen çocuklar tarafından oluşturulan çete, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarını kullandı. Ağırlıklı olarak erkekleri hedef alan çete üyeleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları yazışmalarda kendilerini kadın olarak tanıttı. Cinsel içerikli yazışmalar sırasında, karşısındakileri çıplak fotoğraf göndermeye ikna ettiler. Çete üyeleri, elde ettikleri çıplak fotoğraflar aracılığıyla da şantaj yaparak bu kişileri para ödemeye zorladı. Hollanda polisine göre, 100’den fazla kişi çetenin kurbanı oldu.

PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİLER
Çete üyeleri, aralarında 14 yaşındaki çocukların da yer aldığı kurbanlardan bugüne kadar 100 bin Euro’dan fazla para aldı. Şantaja maruz kalanlar, çete üyelerine 40 Euro ile bin Euro arasında para ödedi. Çete, ödemeye rağmen kurbanların peşini bırakmadı. Onlardan daha fazla ödemelerini isteyen çete üyeleri, aksi takdirde çıplak fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşmakla tehdit etti.
Bunun üzerine, 3 kurbanın şikâyeti sonucu konu polise yansıdı. Ağustos sonunda başlayan araştırma kapsamında yaşları 15 ila 18 arasında değişen 8 çocuk gözaltına alındı. Savcılığa göre, zanlılar oldukça iyi örgütlenmişti. Bir grup sosyal medyada sahte hesaplarla yeni kurban arayışına girerken, bir başka grup da şantaj ve para tahsilatı ile uğraştı.

HEMEN POLİSE BAŞVURUN
Ancak bu olay ilk değil. Hollanda polisi, son aylarda çıplak görüntülerini kullandığı kişilerden şantaj yoluyla para sızdıran 30 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, gençler arasında giderek yaygınlaşan bu ‘yeni suç’ konusuna odaklanıyor. Hollanda Televizyonu’na (NOS) konuşan Savcı Sanne van der Harg’a göre, daha önce dükkanlarda hırsızlıkla suça başlayan gençler, artık günümüzde sosyal medya aracılığıyla suçla tanışıyor.
Şu ana kadar çocuk çetesi tarafından mağdur edilen sadece 3 gencin şikâyette bulunduğunu belirten savcıya göre, çoğu mağdur utandığı için sesini çıkaramıyor. Van der Harg, kurbanlara, asla şantaja boyun eğmemeleri ve böyle bir durumla karşılaşmaları halinde derhal polise başvurmaları çağrısında bulundu.

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