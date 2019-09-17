Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı
Hollanda’nın Almere kentinde çoğunlukla Faslıların gittiği Ebu Bekir Sıddık Camisi’ne İslamofobik ifadeler içeren pankartlar asıldı.
EYLEMİ üstlenen aşırı sağcı ‘Rechts in Verzet’ (Sağ Direnişte) hareketi, sosyal medyadan, caminin girişine astıkları, “İslam’ı durdur, çocuk istismarını durdur” ve “Camiye hayır” ifadelerinin yazılı olduğu pankartların fotoğrafıyla “Bu camiyi kapatın” mesajını paylaştı.
Cami yönetimi de caminin sosyal medya hesabından, “Bu şekilde hiçbir şey elde edilemez. Tamamen haksızlık ve çocukça” mesajıyla İslamofobik ifadeleri içeren pankartların fotoğraflarını paylaştı.
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