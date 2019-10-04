Hollanda’da cami kundaklayan kişiye 3 yıl hapis
Hollanda’nın Leeuwarden kentinde, Fas kökenlilerin gittiği camiyi kundaklayan kişinin cezası belli oldu.
KUZEY Hollanda Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Leeuwarden kentinde, nisan ayında bir camiyi kundaklayan kişinin, 36 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bin 300 Euro tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi. Saldırganın, caminin önüne koyduğu çöp torbalarını yaktığı, bununla camiyi, içinde yaşayan imamı ve cami cemaatini büyük tehlikeye attığı ifade edildi.
Ayrıca caminin etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.
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