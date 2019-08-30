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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / FOTOĞRAF: ARŞİV
30.08.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Hollanda’da artık belediyeler üretecek

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Hollanda’da artık belediyeler üretecek

Hollanda’da yasa dışı uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla belediyeler tarafından esrar üretimine başlanıyor. Deneme amaçlı ‘yasal esrar üretimi’ için hükümet tarafından, 10 belediyeyle esrar satışı yapan ve coffeeshop adı verilen 79 kafe belirlendi.

HOLLANDA’da şu an coffeeshoplarda satılan esrar, yasa dışı yollardan üretiliyor. Esrar satışı yapan kafelerde ilk ‘yasal esrar’ 2021 yılından itibaren satılmaya başlanacak. Hükümete bağlı olarak çalışan Deneme Amaçlı Esrar Üretimi Komisyonu Başkanı Prof. André Knottnerus’un verdiği bilgiye göre, projeye 23 belediye başvurdu. Komisyon, esrar satılan kafeler konusundaki denetimler ve bulundukları bölgeleri de dikkate alarak 10 kent belirledi. Komisyon, yasal esrar üretimi konusunda Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg ve Zaanstad belediyelerini seçti.

YASAL TESLİMAT YAPILACAK
Birçoğu, sınır bölgelerinde bulunan bu bediyeler, Hollanda’da esrar satışının yasal olduğu ve coffeeshop adı verilen kafelerin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan 79 işletmeye esrar temin edecek. Bir grup belediye de, ‘kontrol’ amaçlı çalışacak. Bunlar esrar üretimine katılmayacak ancak projenin işleyişini takip edecek. Proje kapsamında, 4 yıl boyunca devlet tarafından esrar satılan kafelere yasal teslimat yapılacak.

Hollanda’da artık belediyeler üretecek

YABANCI MADDE İÇERMEYECEK
Belediyeler tarafından üretilen esrar, gerekli laboratuvar testlerinin ardından, üzerinde, etkin madde miktarı ve içeriğe ilişkin açık bilgilerin yer aldığı paketler içinde satışa sunulacak. Piyasada, kaçak olarak üretilen esrarın kilosunu artırmak için içine sağlığa zararlı birçok kimyasal madde katılması bu şekilde önlenecek.

KAÇAK ELEKTRİĞİN DE ÖNÜNE GEÇİLECEK
Hükümetin projesi, kaçak yolla üretilen esrarın yol açtığı halk sağlığı sorunu ile ve güvenlik konularındaki sorunları sıkıntıları önlemeyi amaçlıyor. Proje, yasa dışı esrar üretimine bağlı kaçak elektrik kullanımı ile vergi kaybının da önüne geçmeyi amaçlıyor.

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