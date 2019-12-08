MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHollanda’da Ali Baba Lokantası’nda patlama: Biri çocuk 2 kişi yaralandı
GeriAvrupa Hollanda’da Ali Baba Lokantası’nda patlama: Biri çocuk 2 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
08.12.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Hollanda’da Ali Baba Lokantası’nda patlama: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda’da Ali Baba Lokantası’nda patlama: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Hollanda’nın Coevorden kentinde meydana gelen patlama sonucu lokantanın bulunduğu bir bina çöktü. Biri çocuk 2 kişi yaralandı.

DRENTHE Bölgesi Güvenlik Birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Sallandse Sokağı’nda yerel saatle 15:00’da bir lokantada meydana gelen patlamada binanın çöktüğü belirtildi. Açıklamada, çöken binanın altında kurtarılan bir kişinin ve saatlerce enkaz altında mahsur kalan bir çocuğun ise ‘endişe verici durumda’ hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

NEDENİ AÇIKLANMADI
RTL Haber’de yayınlanan haberde ise patlamanın meydana geldiği yerin ‘Ali Baba Lokantası’ olduğu, enkazın altında kalan çocuğun ise kurtarılan lokanta sahibinin Kenan adında 5 yaşındaki oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle