Hollanda’da Ali Baba Lokantası’nda patlama: Biri çocuk 2 kişi yaralandı

DRENTHE Bölgesi Güvenlik Birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Sallandse Sokağı’nda yerel saatle 15:00’da bir lokantada meydana gelen patlamada binanın çöktüğü belirtildi. Açıklamada, çöken binanın altında kurtarılan bir kişinin ve saatlerce enkaz altında mahsur kalan bir çocuğun ise ‘endişe verici durumda’ hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

NEDENİ AÇIKLANMADI

RTL Haber’de yayınlanan haberde ise patlamanın meydana geldiği yerin ‘Ali Baba Lokantası’ olduğu, enkazın altında kalan çocuğun ise kurtarılan lokanta sahibinin Kenan adında 5 yaşındaki oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.