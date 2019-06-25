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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
25.06.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Hollanda’da acil servis hatları 4 saat devre dışı kaldı

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Hollanda’da acil servis hatları 4 saat devre dışı kaldı

Hollanda’da son yılların en büyük iletişim arızası nedeniyle polis, itfaiye ve ambulansın bağlı olduğu acil servis hatları 4 saat boyunca devre dışı kaldı. Kesinti üzerine polis alarma geçirildi. Birçok noktaya polis ve ambulans takviyesi yapıldı.

ARIZA, dün saat 16.00 civarında başladı. 112 acil servis ve daha ivedi durumlar için kullanılan 0900-8844 numaraları ile KPN’ye bağlı hatlar devre dışı kaldı. Ulusal alarm sistemi NL - Alert aracılığıyla, mobil telefon kullanıcılarına acil durumda kullanabilmeleri için yedek numaralar gönderildi. Ancak bu numaralardan birinin ülkenin popüler gazetesi De Telegraaf’ın haber ihbar hattı olması, tepki çekti. Yaklaşık 4 saat süren kesinti nedeniyle sokaklara çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhuis, KPN yönetimini pazartesi gecesi bakanlığa çağırarak, açıklama istedi.
KPN’ye göre, iletişim sistemine yönelik siber saldırı konusunda hiçbir gösterge yok. Şirket sözcüsü Stijn Wesselink, kesintinin nedeninin henüz belli olmadığını ve araştırmanın söyledi.

‘ŞAKA MI BU YOKSA HİÇ Mİ PLAN YOK?’
Hollanda Meclisi de KPN yönetimi ve hükümetten açıklama istiyor. Yeşil Sol Parti milletvekili Kathalijne Buştenweg, Twitter üzerinden, yaşananları eleştirdi: “En anlaşılmaz olanı 112 arızası değil, acil durum senaryosunun çalışmıyor olması. 112 hattının yedeği olarak Telegraaf gazetesinin numarası nasıl verilir? Şaka mı bu yoksa hiç mi plan yok?”
Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) milletvekili Arne Weverling de, “Sebebi ne olursa olsun, bu olay ne kadar savunmasız olduğumuzu ortaya koydu. Derhal araştırılmalı” dedi. Hollanda’da 2012 yılında meydana gelen arıza sonucu 112 acil servis hattının çalışmaması nedeniyle, birkaç hastanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

CEO İSTİFA ETTİ
KPN Telekom Şirketi CEO’sı Maximo Ibarra, eleştiriler sonrası bu sabah istifa etti. Göreve 1 yıl önce başlayan İtalya ve Kolombiya asıllı Ibarra, istifa gerekçesini ‘ailevi nedenler’ olarak açıkladı. KPN’nin ilk yabancı CEO’su olan Ibarra, “Zamanlama için üzgünüm ama ailevi nedenler bana başka seçenek bırakmıyor” dedi.

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