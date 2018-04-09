Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

Cami Başkanı Zekeriya Budak, camiyi ziyaret edenlere İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi verdi. YİM’in sonradan Müslüman olan koordinatörü Jeffrey Xavier, ‘Açık Cami Günü’ etkinliğini Hollandalılara İslamiyet’i anlatmak ve camideki faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Farklı inançlara mensup Hollandalıları el afişleriyle ‘Açık Cami Günü’ne davet ettiklerini belirten Xavier, “Onlara mescidin dışında bulunan lokalleri gösterdik ve içindeki faaliyetleri anlattık. Ziyaretçilerin hepsi olumlu tepkiler vererek camiden ayrıldı. Başarılı bir gün olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘DAHA ÖNCE HİÇ GİTMEDİM’

Camiyi ilk defa ziyaret eden Caroline Kruijs ise şunları söyledi: “Daha önce hiç camiye gitmediğim için bu ziyarete çok açıktım çünkü nasıl bir yer olduğunu bilmek istiyordum. Çevrenin camiye ilgisi, verilen eğitim, yapılan insani yardımlar ve çalışan onca gönüllü beni çok etkiledi. Bu kadar beklemiyordum. Beni en çok etkileyen Kuran-ı Kerim’i ezbere bilen ve okuyan kişi, samimiyet ve caminin temiz olması oldu.”

‘İNSANLARI BULUŞTURAN BİR MERKEZ’

Ziyaret öncesi caminin sadece namaz kılınan bir yer olduğunu zanneden John van Sliedrecht de, “Caminin mescid bölümünün dışında semtteki insanları buluşturan bir merkez olması benim için en büyük sürpriz oldu. Çok sayıda gönüllünün, büyük bir organizenin olması ve gönüllülerden oluşmasına rağmen her şeyin disiplin içerisinde yapılmasına hayran kaldım” diye konuştu.





Elisa Gielen ise “Caminin çok güzel olduğunu tahmin ediyordum ama beklediğimden çok daha büyüktü. İslam ve cami hakkında yapılan bilgilendirme çok iyi oldu. Türk kültürünü biliyorum ama içerisinde bulununca daha çok şey gördüm” dedi. Cami turu ve ikramlarla son bulan programda ziyaretçiler, caminin avlusunda hafta sonu yapılan eğitim fuarını da gezdi.