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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
09.04.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

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Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

Avrupa’da son yıllarda artan Müslümanlarla ilgili ön yargıları yok etmek için Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi’nin (YİM) düzenlediği ‘Açık Cami Günü’ etkinliğinde çoğunluğu ilk defa camiyi ziyaret eden farklı inançlara mensup Hollandalılar bir araya geldi.

Cami Başkanı Zekeriya Budak, camiyi ziyaret edenlere İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi verdi. YİM’in sonradan Müslüman olan koordinatörü Jeffrey Xavier, ‘Açık Cami Günü’ etkinliğini Hollandalılara İslamiyet’i anlatmak ve camideki faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

Farklı inançlara mensup Hollandalıları el afişleriyle ‘Açık Cami Günü’ne davet ettiklerini belirten Xavier, “Onlara mescidin dışında bulunan lokalleri gösterdik ve içindeki faaliyetleri anlattık. Ziyaretçilerin hepsi olumlu tepkiler vererek camiden ayrıldı. Başarılı bir gün olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

‘DAHA ÖNCE HİÇ GİTMEDİM’
Camiyi ilk defa ziyaret eden Caroline Kruijs ise şunları söyledi: “Daha önce hiç camiye gitmediğim için bu ziyarete çok açıktım çünkü nasıl bir yer olduğunu bilmek istiyordum. Çevrenin camiye ilgisi, verilen eğitim, yapılan insani yardımlar ve çalışan onca gönüllü beni çok etkiledi. Bu kadar beklemiyordum. Beni en çok etkileyen Kuran-ı Kerim’i ezbere bilen ve okuyan kişi, samimiyet ve caminin temiz olması oldu.”

Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

‘İNSANLARI BULUŞTURAN BİR MERKEZ’
Ziyaret öncesi caminin sadece namaz kılınan bir yer olduğunu zanneden John van Sliedrecht de, “Caminin mescid bölümünün dışında semtteki insanları buluşturan bir merkez olması benim için en büyük sürpriz oldu. Çok sayıda gönüllünün, büyük bir organizenin olması ve gönüllülerden oluşmasına rağmen her şeyin disiplin içerisinde yapılmasına hayran kaldım” diye konuştu.

Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği


Elisa Gielen ise “Caminin çok güzel olduğunu tahmin ediyordum ama beklediğimden çok daha büyüktü. İslam ve cami hakkında yapılan bilgilendirme çok iyi oldu. Türk kültürünü biliyorum ama içerisinde bulununca daha çok şey gördüm” dedi. Cami turu ve ikramlarla son bulan programda ziyaretçiler, caminin avlusunda hafta sonu yapılan eğitim fuarını da gezdi.

Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

Hollanda’da ‘Açık Cami Günü’ etkinliği

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