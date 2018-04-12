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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
12.04.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Hollanda’da 3 camiye daha İslamofobik saldırı

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Hollanda’da 3 camiye daha İslamofobik saldırı

Hollanda’da aşırı sağcı ‘Rechts in Verzet’ (Sağ Direnişte) hareketi mensubu bir grup, Enschede kentinde Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı iki cami ile Houten kentinde Faslıların yönetiminde camiye dönüşmesi planlanan bir binanın girişine İslamofobik ifadeler içeren pankartlar astı.

Rechts in Verzet hareketi, sosyal medyada ‘Cami istemiyoruz’ ve ‘İslam terördür’ ifadelerinin yazılı olduğu pankartın fotoğrafını paylaştı. HDV Koordinatörü Cevdet Keskin, saldırının son zamanlarda artan İslamofobinin neticesi olduğunu belirterek, camilere yapılan saldırıların artmasından duydukları endişe ve tedirginliği dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Saldırıların devam etmesinin yeterli tedbir alınmadığını gösterdiğini belirten Keskin, şöyle konuştu: “İlgili makamlardan camilerin güvenliği için ellerinden geleni yapmalarını bekliyoruz. Sabah namazına gelen cemaat, durumu fark edince pankartlarda bomba olma ihtimaline karşı hemen polisi aramışlar. Avukat aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız.”

Hollanda’da 3 camiye daha İslamofobik saldırı

23 HAÇ DİKMİŞLERDİ
Enschede’de geçen ay, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, bugün saldırıya uğrayan iki HDV camisinin birleştirilerek tek cami yapılmasının planlandığı alana 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü vermişti. PEGIDA üyeleri, beş ay önce de aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

Hollanda’da 3 camiye daha İslamofobik saldırı

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