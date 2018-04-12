Hollanda’da 3 camiye daha İslamofobik saldırı
Hollanda’da aşırı sağcı ‘Rechts in Verzet’ (Sağ Direnişte) hareketi mensubu bir grup, Enschede kentinde Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı iki cami ile Houten kentinde Faslıların yönetiminde camiye dönüşmesi planlanan bir binanın girişine İslamofobik ifadeler içeren pankartlar astı.
Rechts in Verzet hareketi, sosyal medyada ‘Cami istemiyoruz’ ve ‘İslam terördür’ ifadelerinin yazılı olduğu pankartın fotoğrafını paylaştı. HDV Koordinatörü Cevdet Keskin, saldırının son zamanlarda artan İslamofobinin neticesi olduğunu belirterek, camilere yapılan saldırıların artmasından duydukları endişe ve tedirginliği dile getirdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Saldırıların devam etmesinin yeterli tedbir alınmadığını gösterdiğini belirten Keskin, şöyle konuştu: “İlgili makamlardan camilerin güvenliği için ellerinden geleni yapmalarını bekliyoruz. Sabah namazına gelen cemaat, durumu fark edince pankartlarda bomba olma ihtimaline karşı hemen polisi aramışlar. Avukat aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız.”
23 HAÇ DİKMİŞLERDİ
Enschede’de geçen ay, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, bugün saldırıya uğrayan iki HDV camisinin birleştirilerek tek cami yapılmasının planlandığı alana 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü vermişti. PEGIDA üyeleri, beş ay önce de aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.
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