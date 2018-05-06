Hollanda’da 120 sivil toplum kuruluş, kampanya yasağına itiraz edecek

Kısa adı NETUBA olan Hollanda Türkiye İş Konseyi, İstanbul’da Hollandalı ve Türk iş adamlarını bir araya getirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiyi geliştirmek ve ortak iş yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, NETUBA Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Türk İş Konseyi Başkan Vekili ve Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, iki ülke arasındaki ticareti ve siyasi krizi değerlendirdi.

Hollanda ile siyasi krizlerin çözümünde iş adamlarının katkısını değerlendiren Turgut Torunoğulları, şunları söyledi:

“Hollanda’nın, Türkiye’de 22 milyar euro yatırımı var. Türkiye’nin, Hollanda’da 9 milyar euro yatırımı var. Hollanda’da 500 bin Türk yaşıyor. 20 binin üzerinde girişimci Türk iş adamı var. Siyasetçilerimiz ve öğrencilerimiz var. Artık her konuda yönetilen değil, yöneten sınıfına geçmişiz. Bu kadar güzel bir çalışmanın ve milyarların döndüğü bir ortamda ‘iş adamlarının krizin çözümünde katkısı olmaz’ diyemezsiniz. Sonuçta her şey ekonomi ile dönüyor. Hem NETUBA hem de biz, zaman zaman Avrupa’da çeşitli toplantılar yaparak bu sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

‘VATANDAŞ OLARAK TANIMAK İSTİYORUZ’

“Cumhurbaşkanımız seçim tarihi açıkladı; Hollanda Başbakanı hemen arkasında bir açıklama yaptı. ‘Türk siyasetçiler burada toplantı yapmayacak’ denildi. Biz de hemen STK başkanlarını topladık. Avrupa’da yaşayan 6 milyon Türk var. Hollanda’da yaşayan 500 bin Türk var. Seçme ve seçilme hakkı bize verilmiş. Biz gidip dinleyeceğiz, tartışacağız, soru soracağız ve oyumuzu vereceğiz. Hollanda Anayasası’nda bu var; başka ülkenden birinin gelip kendisini ve partisi tanıtma yetkisi var. Biz, STK’lar olarak bu engellemeye şiddetle karşıyız. Biz, Türkiye’deki siyasetçilerin gelip Hollanda’da kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. Vatandaş olarak oyumuzu kullanmak istiyoruz. Oyumuzu kime verdiğimizi, öğrenerek ve soru sorarak kullanmak istiyoruz. Onun için bu durumu rapor haline getirdik ve 120 tane sivil toplum kuruluşu adına önümüzdeki hafta Hollanda yetkililerine teslim edeceğiz.”

‘SİYASETİN BASKI KURMASILMA BU İŞ OLMUYOR’

“Kesinlikle Hollanda toplumu ve Avrupa’da bulunan Türk toplumu arasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Beraber ortak işler yapıyoruz, konuşuyoruz ve beraber geziyoruz. Geçen sene bütün baskıya ve girmeyin demelerine rağmen Avrupa’dan gelen turist sayısın yüzde 30 oranın düşüş var. Aynı zamanda turizmci olduğum için biliyorum. Bu sene inşallah o yüzde 30’u da alacağız ve daha da katlayacağız. Demek ki siyasetin baskı kurmasıyla bu iş olmuyor. Bu konuda ileriye yönelik bir korkum yok. Çok Avrupalı turist geliyor. 3 ayda 6 milyona yakın turist ağırlamışız. Bizim için yeterli değil. Çünkü aynı dönemde İspanya 16 milyon turist ağırlamış. Devletimizin projesi muhakkak vardır. 5-10 senelik projesi olacak. Herkesi bu projeye yönlendirecek. Otelciler olarak hedefimiz şu olmalı; 5-10 sene sonra 80 milyon misafiri ağırlayacağız. Ona göre çalışma yapacağız, ona göre alt yapısını yapacağız. Onu yakaladığımız zaman ise kendimizi başarılı göreceğiz.”