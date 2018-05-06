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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
İHA
06.05.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Hollanda’da 120 sivil toplum kuruluş, kampanya yasağına itiraz edecek

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Hollanda’da 120 sivil toplum kuruluş, kampanya yasağına itiraz edecek

Daha önce Türkiye ile Hollanda arasında krizde devreye giren Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, yeni bir girişimde daha bulunmaya hazırlanıyor. Hollanda’nın Türk politikacılara kampanya yasağı getirmesine karşı çıkan Torunoğullları, “Türkiye’deki siyasetçilerin gelip Hollanda’da kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. Onun için bu durumu rapor haline getirdik ve 120 sivil toplum kuruluşu adına önümüzdeki hafta Hollanda yetkililerine teslim edeceğiz” dedi.

Kısa adı NETUBA olan Hollanda Türkiye İş Konseyi, İstanbul’da Hollandalı ve Türk iş adamlarını bir araya getirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiyi geliştirmek ve ortak iş yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, NETUBA Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Türk İş Konseyi Başkan Vekili ve Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, iki ülke arasındaki ticareti ve siyasi krizi değerlendirdi.

Hollanda ile siyasi krizlerin çözümünde iş adamlarının katkısını değerlendiren Turgut Torunoğulları, şunları söyledi:
“Hollanda’nın, Türkiye’de 22 milyar euro yatırımı var. Türkiye’nin, Hollanda’da 9 milyar euro yatırımı var. Hollanda’da 500 bin Türk yaşıyor. 20 binin üzerinde girişimci Türk iş adamı var. Siyasetçilerimiz ve öğrencilerimiz var. Artık her konuda yönetilen değil, yöneten sınıfına geçmişiz. Bu kadar güzel bir çalışmanın ve milyarların döndüğü bir ortamda ‘iş adamlarının krizin çözümünde katkısı olmaz’ diyemezsiniz. Sonuçta her şey ekonomi ile dönüyor. Hem NETUBA hem de biz, zaman zaman Avrupa’da çeşitli toplantılar yaparak bu sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

Hollanda’da 120 sivil toplum kuruluş, kampanya yasağına itiraz edecek

‘VATANDAŞ OLARAK TANIMAK İSTİYORUZ’
“Cumhurbaşkanımız seçim tarihi açıkladı; Hollanda Başbakanı hemen arkasında bir açıklama yaptı. ‘Türk siyasetçiler burada toplantı yapmayacak’ denildi. Biz de hemen STK başkanlarını topladık. Avrupa’da yaşayan 6 milyon Türk var. Hollanda’da yaşayan 500 bin Türk var. Seçme ve seçilme hakkı bize verilmiş. Biz gidip dinleyeceğiz, tartışacağız, soru soracağız ve oyumuzu vereceğiz. Hollanda Anayasası’nda bu var; başka ülkenden birinin gelip kendisini ve partisi tanıtma yetkisi var. Biz, STK’lar olarak bu engellemeye şiddetle karşıyız. Biz, Türkiye’deki siyasetçilerin gelip Hollanda’da kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. Vatandaş olarak oyumuzu kullanmak istiyoruz. Oyumuzu kime verdiğimizi, öğrenerek ve soru sorarak kullanmak istiyoruz. Onun için bu durumu rapor haline getirdik ve 120 tane sivil toplum kuruluşu adına önümüzdeki hafta Hollanda yetkililerine teslim edeceğiz.”

Hollanda’da 120 sivil toplum kuruluş, kampanya yasağına itiraz edecek

‘SİYASETİN BASKI KURMASILMA BU İŞ OLMUYOR’
“Kesinlikle Hollanda toplumu ve Avrupa’da bulunan Türk toplumu arasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Beraber ortak işler yapıyoruz, konuşuyoruz ve beraber geziyoruz. Geçen sene bütün baskıya ve girmeyin demelerine rağmen Avrupa’dan gelen turist sayısın yüzde 30 oranın düşüş var. Aynı zamanda turizmci olduğum için biliyorum. Bu sene inşallah o yüzde 30’u da alacağız ve daha da katlayacağız. Demek ki siyasetin baskı kurmasıyla bu iş olmuyor. Bu konuda ileriye yönelik bir korkum yok. Çok Avrupalı turist geliyor. 3 ayda 6 milyona yakın turist ağırlamışız. Bizim için yeterli değil. Çünkü aynı dönemde İspanya 16 milyon turist ağırlamış. Devletimizin projesi muhakkak vardır. 5-10 senelik projesi olacak. Herkesi bu projeye yönlendirecek. Otelciler olarak hedefimiz şu olmalı; 5-10 sene sonra 80 milyon misafiri ağırlayacağız. Ona göre çalışma yapacağız, ona göre alt yapısını yapacağız. Onu yakaladığımız zaman ise kendimizi başarılı göreceğiz.”

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