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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
24.10.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Hollanda Savcılığı DEAŞ’lıların ülkelerinde yargılanması istiyor

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Hollanda Savcılığı DEAŞ’lıların ülkelerinde yargılanması istiyor

NRC gazetesinde çıkan haberde, savcılığın, hükümet işbirliği yapmayı reddetse de Suriye’deki kamplarda ya da hapishanedeki Hollanda vatandaşı olduğu kaydedilen 29 DEAŞ’lının ülkeye getirilip yargılanması için başvuruda bulunduğu belirtildi.

HABERDE, başvurunun Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından doğrulandığı, bu sayının birkaç ay içinde 10’dan 29’a çıktığı bildirildi. Bu DEAŞ’lıların Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda ya da hapishanelerde kalan Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi. Hollanda Savcılığı’nda görev yapan bir basın sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, savcılığın hedefinin bütün DEAŞ’lıları ülkede yargılamak olduğunu aktararak, “Bu ancak insanlar kamplardan alınıp Hollanda adaleti karşısına çıkarıldıklarında olur. Bu yüzden bakanlığa bunun için başvuruda bulunduk” ifadesini kullandı.

KOALİSYON İKİYE BÖLÜNDÜ
Kamu yayın kuruluşu NOS’ta geçen hafta yayımlanan haberde, koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hıristiyan Demokratlar Birliği’nin (CDA), DEAŞ’lıların Suriye’de kalıp orada yargılanmasını istediği, Demokratlar 66 (D66) ile Hıristiyan Birlik Partisi’nin (CU) ise ülkeye getirilip yargılanması taraftarı olduğu belirtilmişti. Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, geçen hafta koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin DEAŞ’lıların Suriye’de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu kaydetmişti.

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