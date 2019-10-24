Hollanda Savcılığı DEAŞ’lıların ülkelerinde yargılanması istiyor
NRC gazetesinde çıkan haberde, savcılığın, hükümet işbirliği yapmayı reddetse de Suriye’deki kamplarda ya da hapishanedeki Hollanda vatandaşı olduğu kaydedilen 29 DEAŞ’lının ülkeye getirilip yargılanması için başvuruda bulunduğu belirtildi.
HABERDE, başvurunun Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından doğrulandığı, bu sayının birkaç ay içinde 10’dan 29’a çıktığı bildirildi. Bu DEAŞ’lıların Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda ya da hapishanelerde kalan Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi. Hollanda Savcılığı’nda görev yapan bir basın sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, savcılığın hedefinin bütün DEAŞ’lıları ülkede yargılamak olduğunu aktararak, “Bu ancak insanlar kamplardan alınıp Hollanda adaleti karşısına çıkarıldıklarında olur. Bu yüzden bakanlığa bunun için başvuruda bulunduk” ifadesini kullandı.
KOALİSYON İKİYE BÖLÜNDÜ
Kamu yayın kuruluşu NOS’ta geçen hafta yayımlanan haberde, koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hıristiyan Demokratlar Birliği’nin (CDA), DEAŞ’lıların Suriye’de kalıp orada yargılanmasını istediği, Demokratlar 66 (D66) ile Hıristiyan Birlik Partisi’nin (CU) ise ülkeye getirilip yargılanması taraftarı olduğu belirtilmişti. Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, geçen hafta koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin DEAŞ’lıların Suriye’de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu kaydetmişti.
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