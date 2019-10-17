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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Facebook
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Hollanda neden teröristleri kucaklıyor?

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Hollanda neden teröristleri kucaklıyor?

Hollanda’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, “Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun. Terör, terördür. Düşmanının düşmanı da arkadaşın değildir” dedi.

KUZU, Temsilciler Meclisi’nde çarşamba akşamı geç saatte yapılan, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı harekâtı ile ilgili oturumda konuşma yaptı. Barış Pınarı’nın Kürt halkına karşı bir saldırı olmadığına vurgu yapan Kuzu, “Hollanda halkının çoğu, Türkiye’de 20 milyon Kürt halkının Türk halkı ile birlikte yüzlerce yıldır barış ve huzur içerisinde yaşadığını bilmiyor. Buna rağmen bunun Kürtlere karşı bir saldırı olduğu haberlerini görüyorum. Bazı medya kuruluşları ve bazı siyasetçiler insanları bunun farklı olduğuna inandırmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

‘TERÖRE KARŞI TEK YUMRUK OLUNMALI’
Kuzu, AB’nin yaptırımlarla tehdit etme yerine bölgede barış ve huzurun gelmesi için müttefiki ile birlikte çalışması gerektiğini belirterek, “Teröre karşı tek yumruk olup beraber mücadele edilmesi gerekir. Bunun adı DEAŞ, PKK, YPG, SDF ne olursa olsun. Terör, terördür. Düşmanının düşmanı, arkadaşın değildir” diye konuştu.
Hiçbir meslektaşından Suriye’deki yıkımın nasıl oluştuğuna dair bir konuşma duymadığına dikkati çeken Kuzu, şunları söyledi:
“Bu, petrol çıkarları için yalanlara dayanan bir savaş olan Batı’nın Irak’a kirli işgali ile başlamamış mıydı? Bu kirli savaş sonrası Batı, hırsız gibi Irak’tan çekilip, DEAŞ’ın oluşmasına sebep olmamış mıydı? Batı, 2011’de Suriyeli göstericilerin Halep’te bir cuma namazı sonrası Esed’e karşı isyan başlatması sonrası Suriye için demokrasi sözü vermemiş miydi? Batı, Esed’in kendi halkını kimyasal silahlarla öldürdüğünde neredeydi? Nihayetinde bütün dünya Suriye’ye gelmişti fakat bu, Suriye halkı ve özellikle de bölgedeki güvenlik ve istikrar için değildi. Bu arada yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve yaklaşık 7 milyon insan mülteci konumuna düştü. Hollanda ve Batı, Suriye’yi bombaladı ve daha sonra mültecileri ülkelerine almamak için Türkiye ile bir anlaşma yaptı.”

'BİR NATO MÜTTEFİKİ YALNIZ BIRAKILDI'
“Hollanda, AB, ABD ve BM, PKK’yı terör örgütü olarak görüyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok geçen sene yaptığı bir açıklamada YPG’nin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu söyledi. Bir NATO müttefiki yalnız bırakıldı. Bu, 4 milyon mültecinin sorumluluğunu alan ve 40 yıldır PKK/YPG tarafından terör saldırılarına maruz kalan bir NATO müttefiki. Peki arkadaşların ne yapıyorlar? Trump’un da itiraf ettiği gibi, PKK/YPG terör örgütünü silahlandırıyorlar. Hollanda neden bu teröristleri kucaklıyor? PKK’nın yıllardır Türkiye’de yaptığı terör saldırıları ile ölümlere sebep olduğunu bilmiyor musunuz. Buna karşı bir ülkenin önlem alması tuhaf mıdır? Hollanda’da yaşayan yarım milyon Türk’e, ülkedeki siyasetçilerin ve medyanın fikirlerini benimsemedikleri takdirde ülkeye sadık olmadıkları damgası vuruldu. Bu insanlar bunu kabul etmiyor. Bu insanların da kendi ifade özgürlükleri var.”

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