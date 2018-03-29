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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: AFP
29.03.2018 - 17:59, Son Güncelleme:

Hollanda halkı istihbarat yasasına ‘Hayır’ dedi

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Hollanda halkı istihbarat yasasına ‘Hayır’ dedi

Hollanda’da istihbarat birimlerinin, kişilerin özel bilgilerine ulaşabilmesini kolaylaştıran düzenlemeye ilişkin yapılan referandumdan “Hayır” çıktı. Bu sonucun ardından hükümet, yasayı yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Yeni İstihbarat ve Güvenlik Yasası, istihbarat örgütleri ile güvenlik birimlerinin kişilerin sağlık raporu veya banka hesabı gibi özel bilgilere daha kolay ulaşmalarını öngörüyordu. Düzenleme, ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle sadece suçlular değil, bütün vatandaşların özel bilgilerinin elde edilmesini ve yabancı ülke istihbarat örgütleri ile de paylaşılmasını içeriyordu.
Muhalefet öncülüğünde yasal düzenlemeye karşı 384 bin imza toplanarak, konunun referanduma götürülmesi sağlandı. Masrafları azaltmak amacıyla 21 Mart’ta yerel seçimlerle birlikte yapılan referandumun kesin sonuçları açıklandı.

SONUÇ BAĞLAYICI DEĞİL
Hollandalı seçmenlerin yüzde 49.4’ü yasaya karşı oy kullandı. “Evet” oylarının oranı yüzde 46.5’da kaldı. Seçmenlerin yüzde 4.3’ü boş oy kullandı. Yerel seçimlerde katılım oranı genellikle yüzde 30’lar civarında gerçekleşirken, referandum nedeniyle bu yıl yüzde 51.5’luk bir katılım oldu. Referandum sonucu hükümet açısından bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde. Kabine isterse yasayı aynı şekliyle uygulamaya koyabiliyor.

‘UKRAYNA’ ÖRNEĞİ
Daha önce Ukrayna ile Avrupa Birliği (AB) arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan referandumdan “Hayır” çıkmasına rağmen, hükümet aksi yönde tutum izlemişti. Ancak Başbakan Mark Rutte ve İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, çoğunluğun “Hayır” demesi üzerine, yasayı yeniden gözden geçireceklerini açıkladı.
Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Birimleri Denetim Komisyonu, istihbarat birimlerinin yabancı gizli servislerle ortak çalışma yapmasından rahatsız.
Komisyona göre, bu durum kişilerin özel bilgilerinin korunması konusunda ciddi sıkıntılar içeriyor. Bu nedenle yasal düzenlemenin gizliliğin korunması konusunda daha fazla güvence içermesi isteniyor.
İçişleri Bakanı Ollongren, komisyonun önerilerini çok önemsediğini tekrar etti. Düzenlemeye karşı çıkanlar ise kişisel gizliliğin çok fazla ihlal edildiği görüşünde.

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