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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
01.10.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Hollanda Danıştayından Türklerin aleyhinde karar

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Hollanda Danıştayından Türklerin aleyhinde karar

Merkezi Utrecht’te bulunan Hollanda Danıştayı, Hollanda makamlarının Türk hükümetine başvurmadan yaptıkları mal varlığı araştırmalarında elde ettikleri bilgi ve belgelerin kullanılmasının yasal olduğuna hükmetti.

DANIŞTAY, yurt dışı mal varlıkları hakkında yapılan araştırmaların Hollanda yasalarına göre uygulandığını belirterek, kişilerin özel hayatlarının ihlal edilmediği yönünde karar verdi. Davanın avukatı Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı avukat Ejder Köse, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, kararın beklenmedik ve çok üzücü bir karar olduğunu söyledi. Bu davayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacaklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

AİHM’YE BAŞVURACAĞIZ
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 8. Maddesi özel hayatın korunmasıyla ilgili çok sabit bir antlaşmadır. AİHM’de Türk hukukuna göre hukuksuz olarak elde edilen bilgi ve belgelerin AİHS’ye aykırı olduğunu savunacağız. Türkiye’deki kurumlar bu bilgi ve belgeleri vermediği takdirde burada yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz AİHM’ye başvurumuzu yapacağız. Fakat Türk yetkililerin bu hususla ilgili önlem almaları gerekir.”

GERİ ÖDEME RİSKİ VAR
Hollanda makamlarının ek sosyal ödenek alan 65 yaş üstü emekli Türk vatandaşlarının yurt dışındaki mal varlıklarını araştırmada son yıllarda yasal olmayan yollara başvurmasıyla ilgili 5 yıl önce dava açılmıştı. Daha önce alt mahkemelerin Türkler aleyhine karar vermesi sonucu dava yüksek mahkemeye taşınmıştı. Araştırmalar sonucunda yurt dışında mal varlığı olan Türklerin, 15 yıla kadar aldığı ek sosyal ödenekleri geri ödeme riski bulunuyor.

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