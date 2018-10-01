Hollanda Danıştayından Türklerin aleyhinde karar
Merkezi Utrecht’te bulunan Hollanda Danıştayı, Hollanda makamlarının Türk hükümetine başvurmadan yaptıkları mal varlığı araştırmalarında elde ettikleri bilgi ve belgelerin kullanılmasının yasal olduğuna hükmetti.
DANIŞTAY, yurt dışı mal varlıkları hakkında yapılan araştırmaların Hollanda yasalarına göre uygulandığını belirterek, kişilerin özel hayatlarının ihlal edilmediği yönünde karar verdi. Davanın avukatı Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı avukat Ejder Köse, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, kararın beklenmedik ve çok üzücü bir karar olduğunu söyledi. Bu davayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacaklarını belirten Köse, şöyle konuştu:
AİHM’YE BAŞVURACAĞIZ
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 8. Maddesi özel hayatın korunmasıyla ilgili çok sabit bir antlaşmadır. AİHM’de Türk hukukuna göre hukuksuz olarak elde edilen bilgi ve belgelerin AİHS’ye aykırı olduğunu savunacağız. Türkiye’deki kurumlar bu bilgi ve belgeleri vermediği takdirde burada yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz AİHM’ye başvurumuzu yapacağız. Fakat Türk yetkililerin bu hususla ilgili önlem almaları gerekir.”
GERİ ÖDEME RİSKİ VAR
Hollanda makamlarının ek sosyal ödenek alan 65 yaş üstü emekli Türk vatandaşlarının yurt dışındaki mal varlıklarını araştırmada son yıllarda yasal olmayan yollara başvurmasıyla ilgili 5 yıl önce dava açılmıştı. Daha önce alt mahkemelerin Türkler aleyhine karar vermesi sonucu dava yüksek mahkemeye taşınmıştı. Araştırmalar sonucunda yurt dışında mal varlığı olan Türklerin, 15 yıla kadar aldığı ek sosyal ödenekleri geri ödeme riski bulunuyor.
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